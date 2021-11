Regresan las orgipiñatas de Amaranta Hank

.Publicidad.

La polémica ex actriz porno no para de sorprender. Después de su retiro del porno la cucuteña continúa organizando sus fiestas eróticas en grandes ciudades del país. El 2 de diciembre vuelve La Fiesta Privada de Amaranta, esta vez en The Secret Garden, en Medellín.

El 2 de diciembre vuelve La Fiesta Privada de Amaranta. Con muchos shows que les abrirán la mente, muchos regalos que los llenarán de placer, y con espacios para disfrutar con otros. WhatsApp >> https://t.co/Vg18Ie3lkJ pic.twitter.com/Ql35WKVtw7 — Amaranta Hank (@AmarantaHankTw) November 9, 2021

La mujer, que también es periodista y escritora, ha sonado en redes sociales por varios hechos entre ellos, prometer una fiesta de sexo y rumba gratis si Álvaro Uribe iba a la cárcel. También fue una de las mujeres que denunció acosos y abusos del reconocido periodista Alberto Salcedo.

