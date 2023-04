Recuperar el ágora (al estilo de los filósofos griegos) para la discusión pública: ¿acierto o locura?

Por: Fernando De Jesús Franco Cuartas |

abril 13, 2023

En un famoso pasaje del Fedro, Platón denuncia los potenciales efectos negativos que tiene la escritura. Lo hace aludiendo a una leyenda según la cual una deidad regaló al rey de Egipto distintos descubrimientos: el cálculo, la geometría, la astronomía, los juegos de damas y de dados y, por último, la escritura. El rey se muestra agradecido por todos ellos, pero, al llegar a la escritura, el dios le advierte de que su utilidad es de doble filo ya que “es olvido lo que producirán en las almas de quienes las aprendan, al descuidar la memoria, ya que, fiándose de lo escrito, llegarán al recuerdo desde fuera, a través de caracteres ajenos a ellas, no desde dentro, desde ellos mismos y por sí mismos”. (Clara Isabel Martínez Cantón)

Hablar de educación es hacernos la pregunta sobre el objeto de estudio de la pedagogía, al tiempo que hablar de enseñanza es plantear la pregunta sobre la estrategia didáctica.

La educación en el alba del siglo XXI está permeada por los avances de las tecnologías de la información y la comunicación, lo anterior no es la excepción del presente siglo, basta recordar la postura dual de Platón en la obra Fedro sobre las denuncias y aceptación de la escritura en la Grecia a. e. c; denuncia, por que iba en contravía de la dialéctica de la enseñanza de su Maestro Sócrates: la palabra oral; y aceptación, pues decía (Platón) la escritura representa progreso. La discusión entre la cultura de la oralidad y la incipiente escritura se basó en que la oralidad pone de presente la mente y el dialogo de quien habla y, la escritura representa la independencia entre el emisor y el receptor de los mensajes: la escritura es palabra “muerta”, en tanto, decían los griegos de la era antes de cristo, no se podía dialogar con la palabra escrita.

Parafraseando a Martínez Clara, varios académicos creen que el cambio del modelo oral de transmisión cultural a la transmisión escrita está realmente marcado por la publicación de libros a partir de la imprenta. Pero pasarían muchos años después de su invención antes de que la lectura pudiera convertirse realmente en una práctica social generalizada. En realidad, la alfabetización integral de la población es un desarrollo reciente.

En la actualidad la transmisión cultural, independiente del medio en que se haga, siguen vigente la oralidad, la escritura tanto física como digital y la denominada inteligencia artificial. La estrategia dialéctica de la oralidad, al mejor estilo socrático, de forma, pero no de fondo, es apetecida por los políticos tradicionales en campañas electorales para convencer y obtener votos. De la oralidad a la redacción de las propuestas y el cumplimiento de las promesas electorales emergen los diálogos sobre el significado y los significantes que cambien las estructuras institucionales que dan soporte al viejo orden social.

Esos diálogos sobre la palabra escrita presentan distancia tanto espacial como temporal entre el emisor y el receptor; brecha que determina nuevas emociones, nuevas necesidades en contextos de ejercicio del poder entrante, frente al persistente poder de fuerzas políticas, económicas, sociales, religiosas y educativas encargadas de la reproducción de las condiciones de dominación de las élites en la cima de la gobernanza.

En una democracia como la colombiana, el poder entrante de corte progresista atrae, al mejor estilo del campo magnético, al poder sempiterno que ha gobernado para sus intereses de clase y que, bajo el instinto del animal laborans, lucha por mantener todos sus privilegios empleando todas las formas de lucha, entre ellas, la desnaturalización de la verdad en los medios de comunicación por ellos controlados, de los textos de las reformas estructurales propuestas desde el gobierno del cambio.

Una vez aprobada la reforma tributaria para la igualdad y la justicia social del gobierno Petro y que entró a regir desde enero 1 de 2023, el texto de la reforma al proyecto de la salud, ha sido uno de los más polémicos, en tanto el cruce de intereses que están en juego en el lucrativo negocio de la salud, no solo en Colombia sino a nivel global, el cual viene siendo objetado por los partidos de la coalición de gobierno, entre ellos el liberal, cambio radical, partido conservador y el partido de la U, entre otros, que representan la visión promercado, en manos del capital privado, de la economía colombiana, como dueños y amos absolutos del derecho fundamental a la salud, devenido en negocio, al tenor del fundamento profundo del capitalismo rabioso sin sentimiento, inherente al mantra de la libre empresa.

La propuesta audaz del presidente de los colombianos de recuperar el ágora, al mejor estilo de los filósofos griegos, para la discusión pública de cara a las reformas estructurales hacia el New Deal como la citada a la salud, la laboral, la pensional, la de justicia, la de educación y el aprendizaje en la “estratégica” fallida de la reforma política, apunta a recuperar el espacio público para la conversación nacional más allá del espacio público en manos de los centros comerciales, establecimientos para exacerbar las necesidades infinitas e insatisfechas de consumo del animal laborans por mandato del homo Faber constructor e inductor hacia la reificación del mundo.

En el ágora griego de la democracia el presidente y su equipo jugado por el cambio, no los campos magnéticos que siguen desesperados por conservar los seculares privilegios del régimen neoliberal y en particular los del actual sistema de salud, viene haciendo pedagogía directa en temas centrales como NO a la intermediación en el sistema de salud actual en el manejo de los dineros que hacen las “Entidades Prestadoras de Salud EPS, que suelen ser privadas, para que ellas contraten la red de Instituciones Prestadoras de Salud IPS, es decir, las clínicas u hospitales”; se lee en el periódico los Ángeles Times (Suárez, 2023).

La intermediación en salud, al igual que la integralidad de dicho principio develado desde la economía clásica de Adam Smith, es fundamento profundo de la economía de mercado donde se generan las grandes utilidades para los agentes empoderados en el sistema neoliberal de dicha función, para el caso de la intermediación en salud el negocio de las EPS es

Un negocio financiero que no es de salud. Es un negocio financiero de ingresos (aportes), gastos siempre manejables, patrimonio con inversiones extra-salud y siempre, un superávit real. Un negocio deshumanizado. Un negocio donde al paciente se le exige una obligación antes de darle un derecho, gastando más tiempo en vueltas de papeles contables y validación de pagos que el que se le dedica al derecho de su tratamiento médico (Periodicoelcorreo.co, 2023).

Lo anterior en términos monetarios, según la tabla elaborada por el economista Luis J. Garay y presentada por Vicente Calvo donde ilustra la participación del costo sobre el ingreso de las EPS, en promedio anual de los últimos cinco años, los cuales se ubicaron en el 80%, arrojando una utilidad +/- 20% (COP 10 billones) (@vcalvot, 2023). Otro referente, de lo lesivo de la intermediación en una economía promercado como la colombiana, se evidencia con las astronómicas utilidades con corte a 31 de enero de 2023 del sistema financiero colombiano, las cuales se ubicaron en COP 26,5 billones y de COP 862.000 millones para los establecimientos de crédito (Superfinanciera, 2023).

La intermediación en los bienes, productos y servicios actúa y se reproduce como metástasis en la economía neoliberal impactando negativamente el poder de compra de la población, en proceso de pauperización frente a los derechos fundamentales consagrados en la constitución del 91. Basta con analizar la tercerización en el mercado laboral, la privatización de la educación, la explotación minero-energética, la intermediación en los productos del campo, el transporte público, la comercialización de energía y, así podríamos enumerar la intermediación en los sectores estratégicos para el crecimiento y desarrollo del país, que reiteramos, las exorbitantes utilidades, van a presionar la tendencia inflacionaria, desde el componente endógeno sumado a los choques externos.

La defensa de la reforma a la salud desde el balcón de la Casa de Nariño tiene de fondo la invitación, para que más allá de la responsabilidad del ente legislativo, el pueblo colombiano se apropie de la plaza pública para el debate, la reflexión, la defensa de sus derechos y la construcción colectiva de un país que históricamente ha sido diseñado, planeado y administrado desde los pomposos escritorios bogotanos allende de la morfología rural que vibra entre montañas, valles, ríos y sueña al ritmo de los vientos gélidos en los páramos hasta los templados y calurosos atardeceres en las llanuras.

La estrategia comunicacional que concita el advenimiento del ágora en contexto de las TICs, hace pertinente la estrategia didáctica de la oralidad socrática, como complemento a la pedagogía de la palabra escrita, para dialogar con el constituyente primario que desde el pasado 7 de agosto de 2022 adquirió el tiquete de la esperanza para un cambio de rumbo en Colombia; de ahí que el gobierno central viene arando y regando la semilla para que germinen la civilidad que devenga en cambio de estructuras en un país desangrado desde tiempos inmemoriales por “Serpientes Largas, transparentes / Y en sus barrigas llevan /Lo que puedan arrebatarle al amor / Oh / La mato y aparece una mayor / Oh / Con mucho más infierno en digestión /… plantea el poeta y cantautor cubano (Rodríguez, 2023).

