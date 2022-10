.Publicidad.

No hay un periodista que le dé mas duro a James Rodríguez que Carlos Antonio Vélez. Cada vez que puede se saca las espinitas del "cajón" que le hicieron a Carlos Queiroz y por supuesto, del mal rendimiento que el 10 tuvo, tanto en la selección, como en su ultimo equipo, el Al-Rayyan. Pues la ultima crítica se dio después del partido que Rodríguez jugó con el Olympiacos, club que lo sacó de las cenizas, y en el que hizo un buen papel aunque erró un penalti.

Para Carlos Antonio Vélez, James Rodríguez aún se ve mal físicamente en el terreno de juego; y aseguró que no debería volver a la selección. "Reapareció James, jugó bien 20 minutos; falló una pena máxima, hizo un pasegol, y terminó caminando la cancha. No está en buenas condiciones físicas" fueron sus palabras.

-Publicidad.-

Pase de James Rodríguez🇨🇴, fallo un penal, pero su equipo el #Olympiacos ganó se visitante. pic.twitter.com/Wcu6ofW0pS — Gary Erazo (@GaryErazo11) October 9, 2022

Ahora bien, lo que sorprendió a muchos de sus seguidores fue que, después de asegurar que James no está pleno, confesó que ni siquiera había visto el partido "creo que en una pelota, me cuentan, yo no vi el partido, me cuentan, que en una pelota (James) trabó y se sintió y bajó ostensiblemente en su rendimiento. Mejor dicho, no participó más del partido”.

Publicidad.

| Vea también: El negociazo que llenará aún más de plata a James Rodríguez

Según el comunicador, unos "investigadores" fueron quienes le dieron los argumentos para hablar sobre el partido de James Rodríguez y poder sentenciar que durante 20 minutos jugó bien, después falló la pena máxima y terminó por desaparecer. También se basó en la calificación de 6,9 que obtuvo en el partido para criticar su actuación.

Sin embargo, muchos coincidieron en que si Carlos Antonio Vélez quiere hablar sobre James, sea bien o mal, tiene que ver de primera mano los encuentros. Nadie entiende como puede hablar con tanta seguridad sobre algo que no vio, y de lo que no tiene idea si no fuese por los datos que le proporcionaron.

James falla penal // Pero fue influyente en la

remontada pic.twitter.com/IkxBNLFycD — ARENA (@ArenaSportsCo) October 9, 2022