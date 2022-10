El genio en política pública detrás del premio Nobel de Economía 2022

Por: Stiward Enrique Orozco Galindo |

octubre 11, 2022

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

.Publicidad.

El Premio Nobel de Economía es para Bernanke y Diamond y Dybvig por su trabajo sobre la banca pocas personas han tenido una carrera académica tan estelar coronada por otra carrera estelar en política pública.

Algunos economistas se han convertido en políticos famosos, pero es difícil pensar en algún economista cuya carrera en política pública consista en implementar, aplicar y probar el conocimiento que construyeron en la academia.

-Publicidad.-

Bernanke, por supuesto, escribió artículos clave sobre la Gran Depresión; el comité del Nobel señala especialmente su artículo de 1983 Non-Monetary Effects of the Financial Crisis in the Propagation of the Great Depression , que demostró que no se trataba solo de la caída del dinero. oferta que importaba (ala Friedman y Schwartz), sino también la disminución de la oferta de crédito.

Otra forma de expresar esto es que las oleadas de quiebras bancarias en la década de 1930 redujeron la capacidad de la economía para generar productos de una forma que no podía contrarrestarse simplemente imprimiendo más dinero.

Publicidad.

Ben Bernanke es más conocido por ser el presidente de la Fed, pero tiene una larga y distinguida carrera investigadora de gran influencia. Estas son algunas de sus contribuciones:

En una serie de artículos, a menudo con Alan Blinder, Bernanke argumentó que “el crédito y el dinero” son mejores indicadores adelantados que el dinero solo. Y, de manera más general, nos ayudó a repensar la correlación dinero-ingreso que tanto promovía Milton Friedman.

Este trabajo fue más correcto que falso, pero dado que el dinero como indicador líder ha caído en desgracia (en parte debido a las acciones posteriores del propio Bernanke), estas contribuciones se consideran menos importantes de lo que fueron durante unos quince años. Véase también este artículo sobre la importación (anterior) de la tasa de fondos federales como medida de política monetaria. El cuerpo de trabajo de Ben sobre el dinero y el crédito fue lo primero que le dio renombre.

Bernanke tiene un famoso artículo de 1983 sobre cómo el colapso de la intermediación financiera fue un componente clave de la Gran Depresión. Anteriormente, Milton Friedman había enfatizado la importancia de la contracción de la oferta monetaria, pero el trabajo de Bernanke condujo a una imagen mucho más rica de cómo ocurrió el colapso.

Los ahorradores quedaron aislados de los prestatarios debido a las quiebras bancarias y la economía no pudo movilizar su capital de manera muy efectiva. Este artículo también muestra la integración entre el trabajo de Bernanke y el de Diamond y Dybvig. Esta pieza se ha mantenido muy bien. De ahí habar ganado el Nobel de Economía.

La tesis doctoral de Bernanke versó sobre los conceptos de valor de opción e inversión irreversible. Los aumentos modestos en la incertidumbre comercial pueden causar grandes caídas en la inversión, debido al deseo de esperar, ejercer el "valor de la opción" y probar más información. Este trabajo fue publicado en el QJE en 1983. Durante mucho tiempo sentí que Bernanke no recibe suficiente crédito por esta idea en particular, que luego fue desarrollada por Pindyck y Rubinfeld.

Milton Friedman argumentó que la Gran Depresión fue causada por un colapso bancario que redujo el stock de dinero y disminuyó la velocidad, lo que provocó una falla masiva de la demanda agregada que no fue contrarrestada por la Reserva Federal.

El título de su libro con Anna Schwartz es apropiado, A Monetary History of the United States. Ben Bernanke también puso la crisis bancaria en el centro de su historia de la Gran Depresión, pero el mecanismo de propagación fue bastante diferente. Bernanke argumentó que la crisis bancaria condujo al colapso del crédito.

Su contribución a la literatura sobre la Gran Depresión también se titula acertadamente Efectos no monetarios de la crisis financiera en la propagación de la Gran Depresión .

En un excelente artículo de Boom and Bust Banking, Jeff Hummel muestra que estas dos historias tienen diferentes implicaciones para la política. (Para su información, B&BB fue editado por David Beckworth y también contiene excelentes artículos de Scott Sumner, Nicholas Rowe, Larry White y otros. Divulgación completa, yo fui el editor general).

En la historia de Friedman, lo que se requiere es política monetaria, un aumento en el stock de dinero para evitar que el PIB nominal caiga. En la historia de Bernanke, lo que se requiere en realidad es una política fiscal (aunque la política fiscal sea ejecutada por la Reserva Federal), es decir, préstamos de emergencia a los bancos para mantener el flujo de crédito.

Estos dos enfoques no se excluyen mutuamente y, en tiempos normales, las diferencias son sutiles. Sin embargo, bajo la inmensa presión de la gran recesión, las diferencias se hicieron grandes e importantes. En lugar de seguir principalmente una política de Friedman de inyectar liquidez en el sistema, Bernanke siguió su receta no monetaria e inyectó crédito.

El enfoque de Bernanke ha convertido a la Fed en lo que Hummel llama un planificador central de crédito, un cambio sin precedentes con consecuencias potencialmente muy grandes para el futuro.

En resumen, Ben es un pensador e investigador amplio e impresionante. Este premio es obviamente merecido. En mi opinión ciertamente poco ortodoxa, su obra más importante es histórica y sobre la Gran Depresión.