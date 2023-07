Quise evitar fotomultas y viví la pesadilla de Juzto.co

Por: Jorge Rodriguez |

julio 06, 2023

Hace unos meses recibí un mensaje de la Secretaría de Tránsito pidiéndome que me pusiera al día con mis pagos pendientes por concepto de multas de tránsito. Sorprendido, fui a la página de la Secretaría y me di cuenta de que no tenía una, sino dos comparendos impuestos por las ya conocidas "cámaras salvavidas" o, como deberían llamarse, la caja menor de la Alcaldía de Bogotá. Pero esa es una discusión para otro momento.

Ante esta situación, y habiendo visto muchas publicaciones en redes sociales donde contaban que era posible anular estas multas ilegales, decidí buscar cómo hacerlo. Oh sorpresa, me encontré con publicidad de una empresa llamada juzto.co, que prometía, por un módico precio, eliminar estas molestas fotomultas. Explicaban que ellos se encargarían de todo, solo era necesario firmarles un poder y, por supuesto, pagarles por adelantado para que asumieran la defensa ante las Secretarías y así solucionar el problema que uno tiene. En ese momento me sentí afortunado de haber hecho clic en la publicidad y dejarme seducir por su maravillosa propuesta de solución.

Pasados unos días, nadie se comunicó conmigo, solo intercambié algunos correos automáticos donde me pedían que subiera mis documentos y firmara aquí y allá, pero más allá de eso, nada. Embargado por la curiosidad, decidí acudir a sus canales de comunicación y me sorprendió descubrir que no era posible comunicarse con un ser humano a menos que quisiera comprar alguno de sus productos. Esto me pareció normal y decidí dejar un mensaje preguntando sobre mi proceso, aunque según dicen, podrían tardar hasta 2,5 días en responder. Ahí fue cuando empecé a desconfiar de estas personas.

Días después, sin respuesta, recibí un email que contestaba a mi pregunta. Creo que uno tarda más en abrir una Coca-Cola que el tiempo que ellos invierten en responder los correos de sus clientes, ya que la respuesta que recibí de la compañía fue un simple "estamos trabajando en su caso". No le di mucha importancia y seguí esperando el momento en que se diera la audiencia. Desde el principio supe que podría ser un proceso demorado, pero ¿qué más podía hacer? Era eso o pagar las multas.

Con el paso de los días y las semanas, recordé el dichoso proceso y decidí no acudir a los señores de juzto.co. En su lugar, opté por revisar directamente en la Secretaría de Tránsito si había algún cambio en el proceso. Para mi sorpresa, descubrí que los intereses estaban aumentando y que me exponía a un posible embargo. Nuevamente, recurrí a los canales digitales para intentar obtener una respuesta sobre lo que estaba sucediendo. Una vez más, solo encontré respuestas automáticas y me informaron que recibiría una respuesta de un humano en 2,5 días.

Como es costumbre en los colombianos, primero actuamos y luego preguntamos. Así que decidí buscar referencias de los señores a los que les había confiado mi proceso de tránsito. Fue una sorpresa desagradable descubrir que no solo había una o dos malas reseñas, sino cientos de ellas acusándolos de fraude, robos y falta de diligencia, entre muchas otras quejas. En mi experiencia, estas acusaciones parecían estar bien fundamentadas.

Resumiendo la historia, han pasado 60,5 días desde que envié mi consulta y aún no he recibido respuesta de los señores de juzto.co. Mientras tanto, los intereses siguen creciendo en la Secretaría de Tránsito por exceder los límites de velocidad en dos ocasiones: 52 km/h en una zona de 50 km/h y 55 km/h en una vía de 50 km/h. A diario veo cómo los señores de juzto.co continúan enviando publicidad por redes sociales, en Google y donde sea posible, prometiendo solucionar problemas jurídicos, lo cual no es cierto. Basta con ver sus redes sociales, donde están llenas de groserías y otros comentarios ofensivos, en busca de que alguien, más allá de un robot, tenga la amabilidad de contestar. Por cierto, ¿el Consejo Superior de la Judicatura sabe que unos "abogados" están detrás de todo esto? ¿La Superintendencia sabe que están insultando a las personas y recibiendo dinero a cambio de nada?

En fin, después de 60,5 días sin respuesta y esperando la próxima quincena, que aún no llega para pagar las multas, ya que juzto.co no fue capaz de ayudar y solo jugaron con la ilusión de protegerme de las fotomultas, me encuentro aquí deseando que publiquen este texto para que más personas, como yo y los cientos de afectados que en redes sociales suplican por ayuda, puedan ser escuchadas y no se dejen engañar por empresas que prometen cosas que no cumplen, a menos que su promesa de venta sea ofrecer la posibilidad de comunicarse diariamente con un robot.