¿Quieren en cambio al estilo santandereano o al estilo corroncho?

Por: Manuel Enrique Estevez Moscoso |

junio 04, 2022

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

Quienes hoy alborozados están felices por que Petro no ganó en primera vuelta deben acordarse que: "No está muerto quien pelea", dicen por ahí y, contrario a lo que la mayoría piensa, los electoresde Fico no trastearán tan pronto para las toldas del inge.

El apoyo lo harán los votos de opinión porque los dirigentes políticos con sus maquinarias yo creo que se frenan, pues ellos saben que de cumplir Rodolfo lo que ha dicho lo primero que hará será "quitarles la chequera" y eso ya no gusta, además que ya medirán lo que les corre pierna arriba con el tema de la cárcel para los corruptos.

Y todo por una razón muy sencilla: si usted analiza sus lemas de campaña y el principal es el de meter a la cárcel a los corruptos y esos no están en el PH.

También ha hablado de cambiar a los embajadores que él los ve como cuotas políticas lo que no es mentira y que yo sepa ninguno de los que están allí son nombrados por el PH y si por los partidos de la coalición del actual gobierno.

La Casa de Nariño, lugar emblemático de los presidentes, será un museo según sus declaraciones y se acabará en esa dependencia hasta el tinto porque todo el que llegue allí debe llegar bien desayunado y almorzado y eso también lo ha dicho. Acabará con consejerias y unirá ministerios.

Es decir no es el Trump colombiano y se asemeja más a Pedro Castillo del Perú. Entonces la casa de Nariño se parecerá más al circo de los Hermanos Gasca. Las mujeres, según lo ha dicho, es mejor que se vayan para la casa a hacer oficio y además admira a Hitler, algo que preocupará a la comunidad internacional.

Él mismo confiesa que no domina todos los temas, y yo diría que muy pocos. La percepción de la economía es la de economía de tienda, la que a él le ha dado frutos pero no creo que al país se pueda aplicar y menos con las crisis mundiales que se avecinan.

Por lo menos Fico repetía todo lo que su apuntador le soplaba en la tablet que mantenía en los debates; este anciano (como yo ) no se dejara decir nada diferente a lo que él piense y bastantes pruebas hay de lo que acá afirmo pues resuelve todo a coscorrones como otro personaje que debe estar muy preocupado.

Sus votos en Santander no son por un programa, son votos regionalistas de santandereanos y son dos departamentos con ese gentilicio quienes nunca han tenido un Presidente de esa región.

No tiene en su haber sino un representante a la Cámara, ni un solo senador y si para Fico el panorama en el Congreso no era muy fácil para el ing. Rodolfo la cosa va a ser peor máxime cuando empiece a cumplir su promesa de meter corruptos a la cárcel y todos sabemos donde están la gran mayoría.

Creo que el vuelo charter que llevaría a los que se van del país si gana Petro estará más concurrido si gana Rodolfo, pues con Petro, quien es otro testarudo y ególatra, se podrá transar algo con este Señor Utra NO, pues además de tratar de HP a sus contradictores también les amenaza con bala y entonces bala será lo qué hay para el que le saque la piedra (para hablar en su lenguaje).

Las abuelas y mis tías decían "más vale malo conocido que bueno por conocer".

Por todo lo anterior, el voto en blanco aumentará y ya con cabeza fría las determinaciones de los dirigentes de los partidos derrotados y que hoy son coalición de gobierno con escándalos como el de la ley de garantías para no nombrar sino uno solo lo pensarán dos veces.

Y otro factor: el ing. no le debe favores a nadie y se financió con recursos propios. Entonces no veo cómo acepte apoyos políticos que no necesita los que le pueden restar y además financieramente hizo el mejor negocio porque por la ley de reposición de votos ayer ahí sentado en la cocina de su casa se ganó más de $10.000’000.000 y los que se ganara para segunda vuelta.

Y si acusan a Petro sin mucha razón de populista se les puede decir "al que no quiere caldo se le dan dos tazas".