Las críticas a “+57” que la llevaron a ser número uno en el top global de Spotify

En menos de una semana, las redes sociales se han llenado de críticas a "Más 57", la nueva canción de Karol G con las figuras más estelares del reggaetón colombiano: Videos de TikTok, columnas y opiniones en redes, pareciera como si todo Colombia odiara la canción. Si no fuera porque los números sugieren algo diferente.

La canción no sólo está de primera el Top 50 Colombia de Spotify, sino que también es la primera en el ranking global de la plataforma más famosa para streaming musical y alcanzó el número tres entre las canciones más escuchadas en Estados Unidos.

Por lo que podría interpretarse que tantas críticas, en las que incluso se han involucrado el presidente Gustavo Petro y varios funcionarios de su gobierno, lo único que están logrando es que la canción tenga cada vez un mayor éxito.

Los defensores de la canción han tildado de hipócritas a sus detractores, refiriendo canciones del pasado que serían igual o más polémicas, como la canción "Demasiado Niña" de Eddy Herrera, que romantiza la idea de tener una relación con una niña de 13 años de edad.

"Y es que eres demasiado niña, bebé, para empezar a amar. Y apenas tienes 13 años y no sabes besar, no, no, no, no, no", dice una de las líneas de la canción.

También han cargado contra el gobierno nacional por la reciente designación de por el nombramiento de Hernan Giraldo Serna como gestor de paz, un exjefe paramilitar quien ha sido acusado de abusar menores de edad y exigir que le llevaran menores a sus campamentos.

Además, "Más 57" ya suma más de 20 millones en YouTube, a menos de una semana de haber sido lanzada. El pasado 13 de noviembre la parte más polémica de la canción que hace referencia a una menor de 14 años fue reemplazada y ahora refiere a una mujer de 18.

Sin embargo, este cambio sólo está disponible en el video, el audio de Spotify sigue con la versión original del tema.