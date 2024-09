- Quienes son los dueños de Michelin, la lujosa marca de llantas que más se vende en el mundo

En Colombia se convirtieron en la marca más vendida y hoy en día, no solo son reconocidos por sus neumáticos, sino también por su prestigiosa guía gastronómica

Seguramente muchos hayamos escuchado el nombre Michelin. Es probable que a más de uno se le venga a la cabeza, su icónico logo de una pila de llantas sonriente. Incluso, es probable que algunos piensen en su famosa guía gastronómica y lo prestigiosa que es esta. Sin duda alguna, una empresa bastante exitosa, que de hecho en Colombia, ha conseguido ser la más vendida. Eso sí, han conseguido mandar en el segmento premium, lo que habla muy bien de sus productos. Pero ¿Cómo arrancó esta enorme empresa que hoy es un completo éxito alrededor del mundo?

La historia de Michelin se remonta a tiempos antiguos, bueno, no tan antiguos. Sin embargo sus inicios no son de este siglo, ni siquiera son del siglo pasado. Todo inició hace más de 130 años en Francia y hasta la fecha, parece que esta increíble empresa, no tiene planes de retirarse. Le contamos cómo fue que surgió esta empresa de tradición, experiencia, ingenio y mucho más. También veremos quienes son los que la manejan en Colombia, pues por algo son la marca de llantas más vendidas.

De esta manera se fundó la popular Michelin hace más de 130 años

Todo arranca en 1889, gracias a los hermanos André y Edouard Michelin. Se dice que en aquel entonces relanzaron la que era la empresa de su abuelo, pues muchos aseguran que la empresa inicio años atrás. Independientemente de todo, así arrancó esta compañía bajo el nombre Michelin. Se cree que sus primeros productos estaban enfocados en elementos a base de goma y que su primer productos, fueron unas pastillas de freno. Poco después y por cosas de la vida, una bici llegó pinchada y esto cautivo a uno de los hermanos. Las ciclas en aquellos años no eran desmontables como son hoy en día.

Hermanos Michelin, fundadores de la marca de neumáticos y la tan conocida Guía Michelin.

Por ello, era un proceso difícil y tardío a la hora de hacer un cambio de llanta. Es así como surge la llanta desmontable, la cual ahorraría una gran cantidad de tiempo, pasando de horas a minutos. Un avance que le permitió al producto Michelin ganar gran reconocimiento. Claro que esto solo era el comienzo, pues poco después decidieron incursionar en la industria de los automóviles. Aunque estos vehículos recién ganaban algo de popularidad, los hermanos vieron en este mercado un gran potencial. De esta manera, los hermanos Michelin le dieron vida a otro éxito. Con la llegada del nuevo siglo nace su mascota, la expansión de la empresa y su popular guía.

Primer carro de Michelin. Foto Michelin.

Tal fue su crecimiento y capacidad, que incluso construyeron sus propios vehículos, aportaron con aviones a Francia en la Primera Guerra Mundial y más. Así mismo, siguieron trabajando para ofrecer nuevos neumáticos de la más alta calidad y con las mayores prestaciones. Es así como nacen las llantas "Confort" y poco después las "Super confort". Aunque la Segunda Guerra Mundial los afectó, también se convirtió en una gran oportunidad para investigar; es así como surge el neumático radial. Un invento revolucionario que transformó por completo la industria y consolidó a la empresa en lo más alto.

Cómo llegó esta popular marca a Colombia

Por supuesto que su crecimiento llevaría a la famosa marca a estar presente en diferentes países. Colombia no fue la excepción, pues en 1992 aterrizaron acá. Inicialmente lo hicieron teniendo presencia comercial en el país. Durante 1994, se suscribe una alianza estratégica entre la histórica empresa Icollantas y el grupo Michelin-Uniroyal-Goodrich. Sin embargo, para 1998, inicia la operación industrial de Michelin en Colombia al comprar Icollantas. Aunque en un inicio fue un negocio próspero y rentable, con el paso de los años, esto cambió completamente.

Antigua planta de Michelin Icollantas en Chuscacá.

Durante el año 2012, la empresa hizo una gran inversión con el fin de aumentar sus ventas en aquel año. Sin embargo, las pérdidas fueron altas y para 2013, la empresa anunció el cierre de sus plantas en Bogotá y Cali. De esta manera, la marca buscó solo enfocarse en comercializar y proveerse de plantas fuera del país. En aquel entonces, la decisión tomada, fue una gran sorpresa, incluso para los sindicatos, quienes no preveían que esto pudiera pasar. Finalmente en 2014, el Ministerio de Trabajo, autorizó el cierre de Icollantas. Pese al cierre y a los trabajos que se perdieron, Michelin buscó fortalecer sus demás canales en el país.

Actualidad de la empresa en nuestro país

Ahora bien, durante el año 2022, Michelin logró en Colombia buenas cifras; sin embargo, el panorama en 2023 no fue tan positivo, esto a raíz de la caída de diferentes mercados. Aún así, la marca ya se ha posicionado en el país, actualmente, como la marca más vendida. De hecho, es la líder y también se ha convertido en la que más vende en el segmento premium. Pese a que no ha sido fácil, Michelin se mantiene y sigue siendo un éxito en Colombia. Sus cifras son el respaldo de esto y aunque es probable que sus llantas no se produzcan en el país, en un panorama cercano, sigue siendo una marca muy popular.

El presidente de Michelin Colombia, Walter Ugozzoli, le dijo a La República "Nuestra estrategia se centra en ofrecer productos de alto rendimiento, seguridad para todos y que promueven el cuidado del medio ambiente". Además, vale la pena resaltar que esta compañía, en la actualidad, comercializa llantas para todo tipo de vehículos. De igual forma, cuentan con servicios enfocados en mejorar la experiencia de sus clientes con soluciones tecnológicas y más. Seguramente, todo esto ha sido clave para el actual éxito que tiene esta compañía en el país, pese a lo ocurrido en el pasado.

