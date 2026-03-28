- El desaparecido colegio de la Universidad del Rosario que graduó a Oviedo como uno de los mejores bachilleres de Bogotá

Fundado en 1936 en el barrio 7 de Agosto con énfasis en matemáticas en las que Oviedo destacó por su habilidad con los números y que tuvo que cerrar en los 2000

Cuando Juan Daniel Oviedo era apenas un niño de diez años al que le cruzaba el rostro una cicatriz en forma de “Z”, murió su abuelo Plutarco Arango. Juan Daniel nunca olvidaría ese 3 de abril de 1987, el día en que perdió a su figura paterna y su vida quedó partida en dos.

Juan Daniel Oviedo con su abuelo materno Plutarco Arango.

Todavía estaba muy lejos el momento en que sería escogido para ser la fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia: eran los días en los que tenía que lidiar con el cruel rechazo de sus compañeros de clase quienes, sin saberlo, lo empujaron a encontrar refugio en las Enciclopedias Salvat que venían con la suscripción del Círculo de Lectores de El Tiempo.

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La situación en su hogar empeoraba cuando aparecía su padre, Daniel Oviedo, quien permanecía ausente por los viajes que realizaba como piloto de avión y se alternaba entre sus dos familias repartidas en inmediaciones al aeropuerto El Dorado. Las peleas entre Daniel y Miriam, mamá de Juan Daniel, subían de tono con el paso del tiempo.

Juan Daniel Oviedo junto a su madre, Myriam Arango.

El caos emocional que enfrentaba Juan Daniel Oviedo lo llevó a pasar por varios colegios donde la situación era siempre la misma. Estuvo en el Colegio Anglo Americano al norte de la ciudad, actualmente liderado por Gina Alexandra Velásquez Cardona. Luego pasó al Liceo Boston, actualmente a cargo de Josefina Bravo de Ramos. Y, por último, estuvo en el extinto Colegio del Rosario, en el barrio 7 de Agosto.

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A medida que el rechazo de sus compañeros se intensificaba y se extendía a cada colegio al que ingresaba, Juan Daniel aprendió a ponerle cara a su amarga situación convirtiéndose en el mejor estudiante de cada clase a la que llegaba. Esto influyó en la buena orientación profesional que recibió en la ultima institución a la que perteneció. Oviedo se ganó el apreció del psicólogo del Colegio del Rosario, quien le hizo pruebas psicotécnicas solo a él, y terminó aconsejándolo para que estudiara Economía, profesión que lo llevó a ser director del DANE y a estar adportas de ser vicepresidente de Colombia.

La desconocida historia del Colegio del Rosario

Aunque jurídicamente eran distintos, en la práctica el Colegio del Rosario fue un apéndice de la Universidad del Rosario. En 1931 el colegio empezó a funcionar únicamente con últimos cursos de bachillerato, con el fin de exhortar a los egresados a cursar estudios superiores en la Universidad del Rosario. Sus instalaciones se ubicaron en un terreno adquirido en 1923 por Monseñor Rafael Carrasquilla, en el actual barrio Siete de Agosto, el cual le pertenecía a Carolina O’Leary de Portocarrero, dueña de la hacienda Chapinero. Hasta 1947 los estudiantes estudiaban bajo la modalidad de internos.

Barrio donde se ubica la sede Quinta de Mutis en el año 1955.

A medida que el Siete de Agosto se consolidaba como un barrio grande de Bogotá, la demanda de colegios se hizo mayor. Por esta razón, en 1956 el Colegio del Rosario decidió abrir oferta para grados de primaria. Pero no fue sino hasta los 80 cuando se creó el área de preescolar y el colegio pudo responder a las necesidades académicas de los vecinos del sector.

El edificio del colegio fue bautizado como la Quinta de Mutis, en honor al líder de la expedición botánica José Celestino Mutis. Juan Daniel Oviedo se graduó de bachiller en el año 1993, en la última década de vida del colegio. En 1998, cuando tardíamente la institución daba un salto a la modernidad recibiendo entre sus estudiantes a mujeres, se acabó el convenio que tenía la Universidad del Rosario con la Sociedad de Cirugía de Bogotá. Por esta razón, los estudiantes de Medicina fueron trasladados a la Quinta Mutis.

Actualidad de la sede Quinta de Mutis, Universidad del Rosario.

En esos años convivieron colegiales y estudiantes de Medicina. Sin embargo, se evidenciaba la necesidad de una separación. Es en el año 1998 cuando el colegio se traslada a una sede que se llamó Colegio del Rosario – Arrayanes. No obstante, este proyecto de trasladar el colegio solo duró unos cuantos meses y, a punto de comenzar el siglo XXI, el colegio cerró. Actualmente la sede Quinta de Mutis alberga a más de 3 mil estudiantes de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud.

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