- El proyecto universitario que se transformó en una empresa capaz de montar un gigante parque solar

Tras 14 años con Erco Energy, los paisas Esteban Hincapié y Camilo López consiguieron un crédito de $25 mil millones de Bancolombia para potenciar La Martina

Los jóvenes emprendedores Juan Esteban Hincapié y Juan Camilo López han logrado lo impensado: están a la vanguardia de una industria que lo tiene todo: innovación y creatividad, soluciones a uno de los problemas más graves que enfrenta la humanidad y aplicaciones inagotables. Su empresa, Erco Enery, se concentra en la captura de los rayos solares para transformarla en energía.

Ahora, con el reciente préstamo que les ha otorgado Bancolombia por 25 mil millones de pesos, estarán en capacidad de consolidar y llevar al siguiente nivel el desarrollo del proyecto La Martina. Si bien la granja solar está en funcionamiento en Patebueno (Cundinamarca) desde septiembre de 2025, el dinero del préstamo se utilizaría para optimizar la infraestructura y la producción de energía.

Los orígenes

Al finalizar la carrera en Ingeniería Mecánica en EAFIT, los estudiantes Esteban Hincapié y Juan Camilo López presentaron como proyecto de grado una empresa que produciría energía. Su idea de poner en marcha un negocio de energía solar no fue accidental, ni un mero formalismo para conseguir el diploma: durante la carrera ya habían trabajado en reiteradas ocasiones el tema de la energía, y sentían que había una oportunidad importante en la energía solar.

En 2014, Esteban Hincapié había ganado el “Premio al Estudiante Emprendedor” que otorga Entrepreneurs' Organization (EO), una red internacional de emprendedores que reconoció su proyecto de energías renovables. En esa ocasión, Hincapié comentó que junto a Juan Camilo López habían fundado Erco Energy tres años antes.

Si bien en Colombia hay presencia de multinacionales importantes como Enel, que tiene en la presidencia a Francesco Bertoli, o Isagen, que hace parte del fondo de inversión Brookfield, los antioqueños sentían que si ofrecían un producto con tecnología inteligente para la producción y el gasto de energía tendrían una oportunidad de éxito.

Con sus ahorros consiguieron los primeros equipos y se las ingeniaron para comercializar energía entre sus familiares, amigos y conocidos. Finalmente, Erco Energy se materializó el 15 de noviembre de 2012 en la ciudad de Medellín.

Su fuerte sería la venta e instalación de paneles solares a particulares y a empresas. Otro hit de los empresarios fue una gestión inteligente de la producción de luz, es decir, sus sistemas logran almacenar la luz para no depender de unas horas mínimas de luz solar.

Varios clientes estaban encantados con poder almacenar luz, y llegado el momento, venderla a otros. Los pedidos no pararon, y hoy Erco Energy ha contabilizado 1.196 proyectos activos.

Los productos de Erco Energy comenzaron a estar disponibles en Bogotá, Medellín, Cali, Eje Cafetero, Barranquilla y Bucaramanga. A nivel internacional llegaron pedidos desde Ciudad de Panamá (Panamá) y San Antonio (Texas-Estados Unidos). Y aunque todo marchaba de maravilla, se les atravesó la pandemia en marzo de 2020.

La crisis por el covid-19

Al no poder salir a la calle y hacer visitas a sus clientes para instalar los paneles la empresa alcanzó a tambalear. A la falta de ingresos se sumaron las dificultades de llevar la operación por teletrabajo, sin olvidar el reto de mantener la nómina bajo condiciones extremas.

Tanto Hincapié como López insistieron en mantener el número de empleados durante la crisis y con dosis de aprendizaje e innovación se sostuvieron hasta que su paciencia dio frutos: consiguieron cerrar 2020 con un crecimiento en ventas cercano al 52 %.

Cuando todo volvió a la normalidad y se sintió la reactivación económica del año 2021 tomaron un nuevo aire. Para finales de ese año tenían 155 empleados a nivel nacional con sede principal en Medellín, y ya estaban lejanos los días donde solo vendían su producto a familiares y amigos.

El parque solar La Martina

Foto Cortesía Erco Energy

Una vez estuvo completamente superada la pandemia a mediados de 2022, la compañía se concentró en buscar un proyecto importante: aún no estaban contentos con los cerca de 800 puntos de carga que habían logrado instalar para vehículos eléctricos, ni con los cerca de 100 puntos de almacenamiento de energía. Todavía esperaban lograr superar uno de los más grandes obstáculos que ha tenido el desarrollo de la tecnología de energía solar.

Baterías capaces de almacenar grandes cantidades de energía

Hasta hace algunos años, uno de los problemas típicos de las granjas solares era su incapacidad para almacenar el excedente de luz que obtenían mediante las celdas fotovoltaicas. El desarrollo de baterías capaces de almacenar y disponer de esa energía ha sido costoso y solo hasta épocas tan recientes como el año 2020 es que se han masificado y comienzan a bajar de precio.

Para Erco Energy, la oportunidad llegó con el parque solar La Martina que, si bien no era un mega parque solar, sí representaba la oportunidad de concentrarse en una única granja. En el parque La Martina se dispuso un sistema de almacenamiento usando baterías industriales capaces de guardar la energía y tenerla disponible. Allí, Erco instaló una batería con capacidad de almacenamiento de 6,9 megavatios, única en el país.

La inauguración del parque fue en septiembre de 2025, después de que el proyecto enfrentara algunas semanas de retraso por la demora en la llegada de las baterías que fueron importadas desde China.

En 2026, Erco Energy consiguió un préstamo de Bancolombia por 25 mil millones de pesos. El dinero se utilizaría en hacer reformas a la planta para ampliar la capacidad de almacenamiento y optimizar el funcionamiento. Esto marcará un nuevo hito en la historia de Erco Energy al convertirla en una de las pocas compañías colombianas medianas con un parque solar propio.

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