Qué tanto puede soltarse Iván Cepeda de Petro para ganar las elecciones y luego gobernar

Iván Cepeda llegó a la segunda vuelta presidencial con 9,6 millones de votos y con una paradoja que pocos candidatos han enfrentado en la historia reciente de Colombia: convertirse en favorito para llegar a la Casa de Nariño sin haber dedicado su vida a buscarla. Para el analista político, periodista y escritor León Valencia, quien acaba de publicar el libro Iván Cepeda, una vida contra el olvido, la candidatura del dirigente de izquierda es el resultado de una larga trayectoria marcada por la defensa de las víctimas, la búsqueda de la paz y una idea que ha guiado buena parte de su actividad pública: la necesidad de construir un gran acuerdo nacional que permita reducir la polarización y encauzar los problemas estructurales del país.

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Valencia, uno de los observadores más agudos de la política colombiana, sostiene que Cepeda representa una izquierda distinta a la que ha encarnado Gustavo Petro durante las últimas décadas. Mientras el actual presidente ha construido su liderazgo a partir de la intuición, la confrontación política y la capacidad de asumir riesgos, Cepeda aparece como una figura más reflexiva, deliberativa y racional. Según el autor, ambos comparten convicciones sobre la necesidad de reformas sociales profundas, pero difieren en sus estilos, en sus formas de ejercer el poder y en la manera de relacionarse con quienes piensan distinto.

En esta conversación con Juan Manuel Ospina, León Valencia describe a Cepeda como un dirigente formado intelectualmente en Europa, marcado por la experiencia del socialismo soviético y por una temprana ruptura con los dogmatismos de la izquierda tradicional. Su recorrido, afirma, lo llevó a tomar distancia tanto de los modelos comunistas ortodoxos como de la lucha armada, para construir una visión política basada en la democracia, el diálogo y la concertación. Esa evolución explicaría, en parte, su disposición a conversar con empresarios, sectores políticos adversarios y actores sociales diversos en busca de consensos alrededor de los principales desafíos nacionales.

A pocos días de una segunda vuelta que definirá el rumbo político del país, Valencia considera que la principal apuesta de Cepeda no es la continuidad mecánica del gobierno Petro sino la construcción de una nueva etapa para la izquierda colombiana. Una etapa en la que el llamado acuerdo nacional sirva para enfrentar la violencia, reformar instituciones, fortalecer la democracia y establecer reglas de convivencia política que permitan superar la lógica de la confrontación permanente. Si logra llegar a la Presidencia, concluye Valencia, Colombia podría asistir no solo a la sucesión de un gobierno, sino al intento de inaugurar una forma distinta de ejercer el poder desde el progresismo.

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