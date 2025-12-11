Quiénes están detrás del nuevo centro comercial en Boyacá: tendrá 51 locales, terraza y una ubicación de lujo

Frente a la Universidad de Boyacá se levanta un centro comercial que promete cambiar el ritmo urbano y comercial de la ciudad

Aunque Bogotá, Medellín y Cali se han convertido en los grandes protagonistas del mundo de los centros comerciales, un nuevo competidor empieza a abrirse espacio en un departamento que, hasta ahora, no figuraba con tanta fuerza en este sector. En Boyacá ya se gesta un proyecto que promete convertirse en un punto de encuentro, comercio y entretenimiento para miles de habitantes: Mall Sogamoso Park, un nuevo centro comercial en Boyacá que busca consolidarse como referente regional y como el eje de desarrollo de esta parte del país. Detrás de esta obra hay una empresa que ha tomado fuerza en los últimos años dentro del sector constructor.

Según la información oficial, el proyecto está a cargo del Grupo Full House, liderado por Nelson Suárez Téllez, su fundador. La compañía asegura tener más de dos décadas de experiencia y un récord de 198 ventas en Santander. Además, ha participado en bancos de tierra destinados a vivienda en altura, comercio y proyectos institucionales, lo que le ha permitido consolidar trayectoria dentro del mercado inmobiliario.

Full House adelanta obras de estructura, mampostería e instalaciones técnicas, y en su página mencionan haber adquirido más de 1’000.000 m² de tierra entre distintos desarrollos. Actualmente, dentro de su portafolio destacan proyectos como Ruitoque Park House, ubicado en la autopista Floridablanca–Piedecuesta; Premium Park, también en Santander; y ahora Sogamoso Park, un condominio que complementará al nuevo centro comercial en Boyacá y que hace parte del mismo plan de expansión.

Lo que se sabe de Nelson, el hombre detrás del nuevo centro comercial en Boyacá

Aunque la empresa proyecta una imagen de solidez y experiencia, el nombre de Nelson Suárez aparece en documentos de la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga (CDMB). Según registros del año 2022, a Suárez y a la empresa Full House Supplies S.A., de la cual era representante legal, se les impuso una multa por $663.326.928. Además del pago económico, también se ordenó la siembra de cien árboles de especies nativas como medida ambiental complementaria.

A continuación, dejamos adjunto el documento correspondiente para mayor claridad sobre esta actuación administrativa.

Todos los detalles de Mall Sogamoso Park

Este nuevo centro comercial estará ubicado sobre la carrera 12, justo frente a la Universidad de Boyacá, integrándose al proyecto urbanístico conocido como La Gran Manzana, uno de los desarrollos más ambiciosos del municipio. Mall Sogamoso Park contará con 51 locales que irán desde los 10 m² hasta los 715 m², pensados para atraer desde pequeños emprendimientos hasta marcas de gran formato.

Ubicación de Mall Sogamoso Park.

También tendrá una terraza gastronómica y de entretenimiento de más de 1.300 m², convirtiéndose en uno de los espacios más amplios y modernos de la región para este tipo de oferta. A esto se suman áreas generosas de parqueaderos y zonas comunes que buscan posicionarlo como el centro comercial más grande y moderno de Sogamoso.

El complejo hará parte de un proyecto mayor de 54.200 m², diseñado para transformar esta zona del departamento. Su primera etapa está compuesta por un condominio de 179 viviendas exclusivas de estrato 5, mientras que la segunda comprende la construcción y puesta en marcha del centro comercial. Ambos desarrollos son liderados por el Grupo Full House.

