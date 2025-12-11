Los colombianos deberán elegir entre más de 3 mil candidatos en las elecciones al Congreso en 2026

Un total de 3.231 aspirantes competirán por curules en el Senado y la Cámara en 2026, según reportó la Registraduría tras el cierre de inscripciones.

La Registraduría Nacional del Estado Civil confirmó que 3.231 candidatos quedaron inscritos para competir por un escaño en el Congreso de la República en las elecciones del 8 de marzo de 2026. La entidad informó que las postulaciones quedaron organizadas en 527 listas, tras el cierre oficial del proceso.

Para el Senado de la República se inscribieron 1.124 candidatos, distribuidos en 27 listas. En la circunscripción nacional se presentaron 16 listas, que agrupan a 1.097 aspirantes, mientras que en la circunscripción indígena fueron radicadas 11 listas, con 27 candidatos en total. Con estas inscripciones, la contienda legislativa inicia formalmente su etapa administrativa previa al inicio de la campaña electoral.

En el caso de la Cámara de Representantes, la Registraduría reportó 2.107 candidatos, organizados en 500 listas. Por circunscripción, la distribución es la siguiente: territorial, 304 listas con 1.671 aspirantes; indígena, 10 listas con 22 candidatos; afrodescendiente, 47 listas con 126 postulados; internacional, 17 listas con 44 candidatos; y en las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (CITREP), 122 listas con 244 aspirantes.

¿Cómo fue el proceso de inscripción?

El registrador nacional, Hernán Penagos, destacó que la jornada de inscripción se desarrolló sin contratiempos y resaltó el funcionamiento de la plataforma digital habilitada para el proceso. Según explicó, más del 90 % de las listas fueron registradas por medio del sistema web y cerca del 70 % de los candidatos aceptaron su postulación mediante un código único enviado a correo electrónico o WhatsApp. Penagos señaló que la entidad continuará incorporando herramientas tecnológicas que faciliten los trámites para electores y candidatos de cara a los comicios de 2026.

De acuerdo con el calendario electoral, el periodo de modificación de candidaturas por renuncia o no aceptación estará habilitado hasta el 15 de diciembre, etapa en la que los partidos podrán ajustar sus listas antes de la consolidación definitiva de participantes.

