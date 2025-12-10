Los cinco récords Guinness más "locos" que tiene Colombia

Más allá del récord de Gerardo Bedoya con más tarjetas rojas y del buñuelo más grande del mundo, Colombia suma otros récords Guinness que sorprenden

Colombia sigue dejando su huella en el libro Guinness con hazañas que combinan creatividad, pasión y un toque de locura. El más reciente récord lo consiguió el futbolista Gerardo Bedoya, quien obtuvo la de mayor cantidad de tarjetas rojas en el fútbol profesional. Más allá del fútbol, el país ha logrado récords sorprendentes, demostrando que la imaginación no tiene límites.

1. El mango más pesado del mundo

En 2021, en Guayatá, Boyacá, la pareja de campesinos Germán Orlando Novoa Barrera y Reina María Marroquín cultivó un mango que alcanzó 4,25 kilos, superando el récord anterior de Filipinas. Su hija Dabegy descubrió que tenían un récord mundial en su propia finca, convirtiendo esta fruta en un símbolo de orgullo local.

2. Los huevos revueltos más grandes del mundo

El 11 de octubre de 2019, en Soacha, Cundinamarca, la Federación Nacional de Avicultores de Colombia (FENAVI) cocinó 59.758 huevos en un plato que pesó 3.112 kilogramos. Más de 150 personas trabajaron en esta hazaña y los huevos se repartieron a 15.000 asistentes mientras que las cáscaras se utilizaron como abono para sembrar árboles, combinando ingenio con impacto social.

3. ¡86 horas contando chistes!

En Bogotá, el humorista José Ordóñez, batió un récord mundial contando más de 9.600 chistes durante 86 horas. Superando al récord estadounidense, logró mantener las reglas establecidas por Guinness, incluso acumulando pausas para pedirle matrimonio a su esposa por segunda vez, mostrando que la perseverancia y el humor también pueden llegar al libro de los récords.

4. La mayor cantidad de personas dentro de un carro

En Bogotá, 37 personas lograron entrar en una mini van cerrada, rompiendo un récord mundial que requería coordinación y precisión. Esta hazaña demuestra que en Colombia también se rompen récords de ingenio y destreza, más allá de la gastronomía o el arte.

5. La cabalgata más grande con caballos de palo del mundo

El 24 de junio de 2014, en Ibagué, 4.490 personas participaron en la cabalgata de caballos de palo más grande del mundo, superando el récord anterior de Holanda con 2.571 asistentes en la misma actividad. Ese día la ciudad se llenó de color, pues la plaza Murillo Toro se vistió de amarillo; miles de familia invadieron las calles con camisetas de la Selección Colombia, mientras James Rodríguez y el equipo debutaban en la cancha en el Mundial Brasil 2014. Este acto resaltó tradición y el espíritu lúdico colombiano.

Colombia demuestra que el talento y la creatividad no tienen límites, pues el país sigue dejando huella en el libro Guinness con actos que combinan pasión, esfuerzo y un toque de locura.

