Esta la ciudad colombiana con el alumbrado navideño reciclado más grande del mundo

Colombia ya se viste de Navidad y, como cada diciembre, ciudades y municipios del país encendieron sus tradicionales alumbrados. Con ellos llegó esa mezcla de nostalgia, festividad y expectativa que marca esta época, cuando las calles empiezan a llenarse de familias, fotos y planes nocturnos. Pero este año, además de las rutas luminosas y los parques temáticos que suelen protagonizar la temporada, surgió un escenario totalmente inesperado: un alumbrado que no solo es monumental, sino que acaba de romper un récord mundial gracias a su esencia sostenible. Una ciudad colombiana logró montar el alumbrado navideño reciclado más grande del planeta. Aquí le contamos dónde queda y cuánto cuesta visitarlo.

Bogotá, la ciudad colombiana con el alumbrado navideño reciclado más grande

La capital del país no se quedó atrás en materia de alumbrados y, más allá de su conocido espacio Brilla Sueños en El Campincito, hoy presume una instalación que sorprendió incluso a expertos en sostenibilidad: el alumbrado navideño reciclado más grande del mundo. El proyecto fue ideado y liderado por Luis Hernando Parra Nope y la Junta de Acción Comunal de Bosa Palestina, quienes trabajaron durante meses para convertir basura en arte y darle vida a un espectáculo que no le pide nada a los grandes eventos internacionales.

El pesebre reciclado más grande.

Para levantar esta obra, la comunidad utilizó 100 mil botellas plásticas, 15 mil envases de vidrio y 150 mil bombillos, todos recuperados y reutilizados. El resultado fue un gigantesco árbol navideño hecho a punta de creatividad, acompañado de imponentes camellos, reyes magos en tamaño monumental y un pesebre elaborado completamente en cartón. Una muestra de que, cuando hay unión y propósito, el reciclaje puede convertirse en un símbolo de identidad y orgullo barrial.

Este alumbrado no solo se volvió viral entre los bogotanos: ya se convirtió en parada obligatoria para quienes aman la Navidad, especialmente después de que varios creadores de contenido lo mostraron en redes como una joya escondida del sur de la ciudad.

El espacio abre sus puertas de domingo a viernes, de 6:00 p.m. a 9:30 p.m., en el Salón Comunal La Palestina, ubicado en la Calle 69 Sur #81A-2. Y quizá lo mejor de todo: la entrada es completamente gratuita. Un plan perfecto para quienes buscan una experiencia navideña distinta, hecha con ingenio y corazón comunitario.

Vea también:

La historia del Junior de Barranquilla, el equipo que creó una mujer y que la familia Char llevó a la gloria

Anuncios.

Anuncios.

Anuncios.