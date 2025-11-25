Quién están detrás de Arena Bogotá, el centro comercial que se quedó en el olvido a las afueras de la ciudad

En 2019, el empresario Henry Cárdenas hacía efectiva la compra del coliseo de eventos ubicado junto al Centro Comercial Arena Bogotá. Que un hombre tan importante, ligado durante años al mundo del entretenimiento y los espectáculos en Colombia, adquiriera esta propiedad para futuros eventos dejaba ver el nivel de relevancia que tendría este lugar. Sin embargo, pese a una inversión cercana a los 35 millones de dólares, aquel espacio terminó cayendo en el abandono y, hoy en día, solo se escucha hablar de los problemas legales que aún lo persiguen.

Todo lo que se prometía era esperanzador: un complejo con 12 salas de cine, un hotel de 100 habitaciones, más de 130 locales comerciales, restaurantes, bares, almacenes e incluso un parque de diversiones para niños con pista de hielo. Parecía un proyecto único a las afueras de Bogotá, un punto de encuentro pensado para el entretenimiento, el comercio y la cultura. Incluso se llegó a mencionar la construcción de un helipuerto y la posibilidad de navegar por un tramo del río de la ciudad, elementos que apuntaban a convertir el lugar en un referente urbano sin precedentes en la capital.

Hoy, la situación es devastadora. Un enorme espacio que apenas conserva algunos destellos de lo que alguna vez quiso ser, con pasillos vacíos, locales cerrados y estructuras que evidencian el paso del tiempo y el abandono. Solo se salva el negocio levantado por Henry Cárdenas, hoy conocido como el Coliseo MedPlus, que sí logró consolidarse como un epicentro de grandes conciertos y eventos masivos. Entretanto, 57 pequeños inversionistas que compraron locales en el complejo continúan en la lucha por obtener respuestas, mientras ven cómo su patrimonio se deteriora sin solución clara. Pero, ¿quiénes están realmente detrás de todos estos problemas?

Las personas detrás de Arena Bogotá, el polémico centro comercial

Cuando el proyecto fue anunciado, hubo una figura central detrás de su desarrollo: Guillermo Rincón Morales, a través de la firma Inversiones Ricoradi. No se trataba de un nombre cualquiera, sino de un arquitecto con trayectoria en el sector del desarrollo inmobiliario que, junto a su hermano Rafael Rincón, había logrado posicionarse en el mundo empresarial colombiano. Su perfil se fortalecía al haber participado en la conceptualización, desarrollo y comercialización de proyectos de gran impacto, como los centros comerciales Santafé de Bogotá y Medellín.

Además, su legado familiar también le otorgaba peso al apellido Rincón. En una entrevista concedida a Portafolio en 2015, Guillermo aseguró que detrás del proyecto existían más de 14 años de estudios, investigaciones y trabajo de campo. Sus palabras transmitían confianza y la tranquilidad de que esta ambiciosa idea podría transformar el sector, dinamizar la economía local y convertir la zona en un nuevo polo de desarrollo para la ciudad. Sin embargo, la falta de ventas de los locales comerciales obligó a los desarrolladores a desprenderse del coliseo, que finalmente fue adquirido por Henry Cárdenas.

La escasa experiencia en este tipo de megaproyectos, sumada a una planeación que no logró concretarse en resultados reales, terminó pasándole una costosa factura a Guillermo Rincón y a los demás comerciantes que sí le apostaron a la iniciativa. Hasta hoy, poco o nada se ha podido solucionar y el futuro de esta imponente estructura sigue siendo incierto. Por ahora, Arena Bogotá se suma a la lista de elefantes blancos que han marcado la historia urbana del país, afectando a decenas de personas que aún esperan que, algún día, este lugar finalmente vea la luz.

