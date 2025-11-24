- La exclusiva finca de conocido narco en la que Rodolfo Palomino disfrutaba su retiro

Entre el frío cundiboyacense y unas cuantas cabezas de ganado, Rodolfo Palomino administró un predio ubicado en Simijaca, el cual está en manos de la SAE

En Simijaca, un pueblo tranquilo de campesinos humildes que se conocen de toda la vida, notaron con extrañeza que alguien nuevo había llegado a ocupar la Hacienda La Granada, un terreno con las mejores tierras de la región. El sujeto llamaba la atención porque siempre llegaba en camionetas blindadas último modelo, algo que no se veía desde que la finca había sido abandonada por su anterior dueño, el conocido esmeraldero y narcotraficante Pedro Nel Rincón Castillo, alias 'Pedro Orejas' quien paga en Estados Unidos una condena de 19 años por narcotráfico.

Pedro Nel Rincón Castillo, alias 'Pedro Orejas'

Con el paso de los meses, los simijenses notaron que el nuevo inquilino de La Granada era el polémico general (r) Rodolfo Palomino, conocido por el caso de "La comunidad del anillo", un escándalo de prostitución masculina que sacudió a todo el país. Palomino llevó a La Granada unas cuantas vacas entre las que pasaba los días de su retiro.

Todo transcurría con aparente normalidad, hasta que salió a la luz pública un informe de la Procuraduría General de la Nación en el que se informaba que estaban adelantando una investigación por presuntas irregularidades en la adjudicación que había hecho la SAE de la Hacienda La Granada al exdirector de la Policía.

El 17 de agosto de 2022 se celebró el contrato de arrendamiento de la Hacienda Granada entre la sociedad PAAR CONSULTING GROUP S.A.S., propiedad de Rodolfo Palomino, en calidad de arrendatario, y la SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES S.A.S., en calidad de arrendador. El predio goza de una extensión de 44,8 hectáreas de terreno y más de 900 metros cuadrados.

En la revisión que se hizo del contrato, encontraron una serie de irregularidades en la otorgación que la SAE le dio a Palomino para administrar el terreno. Entre las irregularidades que se encontraron fue que en el comité de negocios de la SAE, donde se evalúa la disposición que se le va a dar a terrenos especiales, participaron personas que no debieron haber participado. Lo que lleva a tener fuertes indicios de que hubo corrupción en la adjudicación del predio a Palomino.

Además, hay versiones de la SAE de que pudo haber “presiones” para que la finca fuera adjudicada a la empresa de Palomino. Por este hecho, dos altos funcionarios de la SAE fueron despedidos tras la investigación de este contrato: entre ellos Karol González, exgerente regional Centro-Oriente.

Por su parte, el general (r) Rodolfo Palomino, aseguró por medio de una carta que él solicitó la administración de la hacienda, pues se acomodaba a las necesidades del emprendimiento que manejaba sobre producción de leche de vaca. Aunque Palomino decía no conocer la procedencia de la finca que estaba administrando, desde la SAE dijeron que todos los predios que tienen procedencia de medidas cautelares por extensión de dominio, se le aclara a quienes están interesados en adquirir el bien, ya sea en enajenación temprana o en destinación definitiva o quienes van a aspirar a hacer depositarios, el origen del predio.

Con las pruebas corroboradas y, teniendo en cuenta que el dominio de la propiedad lo decide un juez y los procesos de extinción de dominio suelen demorarse años, a Palomino le terminaron el contrato de arrendamiento en el mes de noviembre del 2022 y la Hacienda Granada fue entregada a la asociación campesina Anzorc, quienes instalaron a 100 familias campesinas en la finca con 50 cabezas de ganado para que tuvieran un medio de sustento.

Campesinos beneficiarios de la Hacienda La Granada

No obstante, la entrega de la Hacienda a los campesinos generó descontento en los simijenses, puesto que la gran mayoría de las familias que fueron instaladas en el predio no son de Simijaca, sino que pertenecen a diferentes municipios de Boyacá. Mientras tanto, según la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos en Simijaca, asegura que hay 170 familias simijenses que también necesitaban las tierras para sobrevivir.

Luego de calurosas discusiones, se llegó a un acuerdo con las familias simijenses a las que se les prometió que iban a seguir estudiando predios que estuvieran en una situación similar de la Hacienda La Granada para entregarselas y con esto seguir beneficiando a las familias campesinas del pueblo.

También le puede interesar:

Anuncios.

Anuncios.

Anuncios.