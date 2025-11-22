- Cómo Corferias se convirtió en el primer recinto ferial del mundo con importante certificación

El tradicional recinto bogotano acaba de obtener una certificación que redefine su papel en la economía, la sociedad y el medioambiente

Durante décadas, Corferias fue sinónimo de ferias, multitudes, negocios y vitrinas brillantes. Allí empezaron pequeños emprendimientos, se consolidaron gigantes empresariales y Bogotá se acostumbró a que, cada cierto tiempo, sus pabellones se llenaran de voces, productos e ideas. Lo que pocos imaginaban era que, en silencio, entre montaje y desmontaje de stands, se estaba gestando una transformación mucho más profunda que una simple agenda de eventos.

En noviembre de 2025, Corferias marcó un hito mundial al convertirse en el primer recinto y operador ferial del mundo en obtener la certificación como Empresa B, un sello que reconoce a las compañías que no solo buscan rentabilidad, sino que también generan impacto positivo en lo social, lo ambiental y lo económico.

No se trata de una insignia decorativa. La certificación fue otorgada por B Lab, la organización global que evalúa con rigor los estándares de gobernanza, impacto comunitario, relación con los trabajadores, cuidado ambiental y ética empresarial. En otras palabras, Corferias no solo organiza eventos: ahora es reconocida como una empresa que asume un papel activo en la transformación del país (

Más que ferias: el impacto real de Corferias para el país y la región

Detrás de los pasillos abarrotados y los lanzamientos, Corferias ha construido un impacto económico contundente. Según cifras citadas por Croferias, su actividad generó un valor agregado cercano a los $20 billones de pesos en Colombia, equivalente al 1,3% del PIB nacional, y más de 62.000 empleos anuales, dinamizando múltiples sectores productivos.

Pero el cambio va más allá de los números. La sostenibilidad ambiental pasó de ser un discurso a convertirse en política real: la entidad obtuvo por segundo año consecutivo la certificación como Empresa Carbono Neutro, tras registrar una huella de carbono de 3.814 toneladas de CO₂e y cumplir con estándares internacionales de medición y compensación.

A esto se suma su trabajo con emprendedores, MiPymes y actores locales, el fortalecimiento de la economía circular a través de la recuperación de residuos y la promoción de prácticas responsables dentro del ecosistema ferial. Eventos, congresos y convenciones se transforman así en espacios donde también se conversa sobre sostenibilidad, inclusión y futuro.

Hoy, Corferias no solo representa el lugar donde se hacen negocios: es un símbolo de cómo una institución tradicional puede reinventarse y asumir un rol activo en la construcción de un modelo económico más justo, más consciente y conectado con las comunidades. En un mundo que exige empresas con alma, Corferias decidió dar el paso. Y ese paso ya la conecta con el futuro.

