- Un legado de 65 años que la Unipamplona celebra por todo lo alto

Entre música y eventos culturales la institución santandereana que se ha hecho fuerte en la región festeja su trayectoria y su más reciente acreditación Multi campus

En este nuevo aniversario, la Universidad de Pamplona hizo gala a los logros alcanzados y los nuevos retos que enfrenta en el camino de la excelencia educativa que ha impartido a los jóvenes colombianos y de otras naciones del mundo en más de seis décadas.

Este fue un momento que quedará en el corazón y la memoria de todos los que a lo largo de los años han sido parte de esta gran familia y que hicieron presencia en los actos solemnes que engalanaron esta celebración emotiva.

Durante los días 18, 19 y 20 de noviembre, la Institución se vistió de gala con una programación que hizo honor a su grandeza, iniciando con el acto protocolario, en el emblemático teatro Jáuregui, del inicio de esta fiesta universitaria cargada de emoción y orgullo.

En este espacio, el rector de la universidad, Dr. Ivaldo Torres Chávez, expresó su sentir al iniciar esta conmemoración “estamos felices de cumplir 65 años, como institución pública de orden departamental, nos enorgullece formar profesionales y a la fecha hemos egresado más de 115 mil profesionales en las diferentes áreas del saber”.

A su vez, la Dra. Laura Patricia Villamizar Carrillo, vicerrectora Académica, manifestó “cumplir 65 años para nosotros representa felicidad, continuidad, representa fuerza, representa felicidad, un compromiso enorme, una responsabilidad”.

Cabe destacar que, en este primer día de la agenda se dio inicio al Segundo Festival de Cine Universitario. Territorios que hablan. Historias que inspiran, el cual contó con reconocidos actores, guionistas y directores de cine del ámbito nacional e internacional.

El Festival de Cine Unipamplona llegó para quedarse

Destacamos la participación de Álvaro Rodríguez, actor de cine, teatro y televisión; Idania Velásquez, guionista y productora de cine; Teresa Saldarriaga, directora, gestora y productora de cine; Víctor Gaviria e Iván Gaona, directores de cine; Felipe Aljure, director de cine y guionista, quienes dirigieron conversatorios y compartieron sus experiencias a los asistentes.

“Esta segunda edición es sobre territorios que hablan, historias que inspiran, permitiéndonos la oportunidad de que los jóvenes pudieran contar esas historias que a veces son invisibles de los territorios, de personas, pero también de manifestaciones culturales que a veces tenemos en cada una de las poblaciones y que hemos ido dejando al pasar el tiempo”, mencionó Caterine Mojica Acevedo, directora del Sello Editorial.

Sin duda, este fue un espacio cultural para que los jóvenes narraran las historias de sus territorios, y también para que pudieran apreciar proyecciones de películas, talleres y conversatorios abordando diferentes temas de alto valor fílmico y artístico.

“Dialogamos sobre cómo hemos hecho nuestro cine, a través de los cortos, a través de los largometrajes, a través de la escritura de guiones, en la investigación de la realidad, reconociendo la apuesta de la Universidad de Pamplona en hacer este festival universitario y llegar a una cantidad de jóvenes que empiecen también a escribir su vida, a escribir sus apreciaciones a través del lenguaje del cine”, indicó el director de cine Víctor Gaviria.

Por su parte, el actor Álvaro Rodríguez dijo “estoy muy agradecido que me hayan invitado a este tipo de eventos que son tan importantes para este país tan complicado, yo creo que el cine y la cultura le abre camino al humanismo que necesitamos hoy en cada uno de los territorios y que sea la academia quien lidere estos espacios me hace sentir vivo”.

Pasos que hacen historia

Con una masiva participación, cerca de 1400 corredores de la familia Unipamplona se dieron cita en la sede principal para participar de la primera Carrera 5K, en el marco de la celebración de los 65 años, para dar valor a cada uno de los pasos dados durante la historia académica de esta casa de estudios Acreditada en Alta Calidad Multicampus con reconocimiento internacional.

“Todos como Universidad de Pamplona nos integrarnos para celebrar estos 65 años, estos pasos que hemos construido durante la vida académica y de logros de nuestra universidad, haciendo historia no solamente en el municipio de Pamplona, el departamento de Norte de Santander sino también en Colombia, llevando el nombre de la Unipamplona en el mundo entero”, mencionó la Dra. Sandra Padilla Sarmiento, directora de Bienestar Universitario.

El recorrido que inició en la histórica Casa Águeda del municipio de Pamplona, avanzó hacia el campus principal de la universidad recorriendo los espacios físicos de la institución hasta llegar al punto de inicio, los asistentes se integraron en torno al deporte y los hábitos saludables.

Entrega de Resolución Acreditación Multicampus

En un acto de reconocimiento a la calidad y la excelencia en esto 65 años de la Universidad de Pamplona, el Ministerio de Educación Nacional entregó el registro de reacreditación Institucional en Alta Calidad Multicampus al rector de la Institución, Dr. Ivaldo Torres Chávez. Este fue un momento mágico en el que el júbilo y los aplausos por este gran logro fueron los protagonistas.

“En este importante momento se nos hace entrega oficial del registro de reacreditación de Alta Calidad Institucional para nuestra universidad, el cual en esta ocasión tiene dos componentes nuevos, una que integra todas las sedes donde ofertamos programas, tanto en Norte de Santander como en Colombia, y a su vez, nos amplían el tiempo de acreditación, por eso se llama Multicampus a seis años más”, aseguró el rector Dr. Ivaldo Torres Chávez.

Esta exaltación refuerza la imagen, el quehacer misional y el buen nombre de la Universidad de Pamplona en el escenario académico local, nacional e internacional.

“Hoy queremos transmitirle el reconocimiento a la Universidad de Pamplona por alcanzar este importante éxito colectivo de lograr la Acreditación Multicampus. Debemos afirmar, como delegado del Gobierno Nacional, que esta distinción la sentimos como propia en el entendido que es un logro del Sistema Universitario Estatal público colombiano, y queremos resaltar que esta acreditación demuestra que la Universidad de Pamplona, en sus 65 años y en el actual ejercicio de administración, ha logrado constituir un proyecto académico sólido, pero sobre todo con pertinencia territorial”, mencionó el Dr. Francisco Javier Cuadros Castillo, representante de la Presidencia ante el CSU.

Durante los eventos de celebración por los 65 años de la Alma Mater también se llevaron a cabo jornadas como la alborada musical que integró no solo a la comunidad académica sino a toda la población pamplonesa. Asimismo, se hicieron honores a los pabellones Nacional, Departamental y Municipal.

En un acto de fe y devoción, en la catedral Santa Clara, la familia Unipamplona recibió la bendición en una solemne eucaristía en acción de gracias, presidida por monseñor Jorge Alberto Ossa Soto, arzobispo de Nueva Pamplona, por este nuevo aniversario, agradeciendo a Dios por los logros obtenidos en este recorrido institucional.

De la misma manera, en un acto solemne se llevó a cabo la tradicional ofrenda floral para honrar la memoria de quienes construyeron los cimientos de la Universidad de Pamplona y dedicaron su vida a la educación. Se hizo la visita a los mausoleos donde reposan los restos del fundador presbítero José Rafael Faría Bermúdez, y del cofundador Dr. Eduardo Villamizar Lamus.

Esta celebración a la que se vincularon autoridades académicas, militares, departamentales, eclesiásticas y demás invitados especiales es una muestra de la grandeza de la Universidad de Pamplona, pues son más de seis décadas al servicio de la formación profesional de los jóvenes del país.

