¿Quién es la mamá del hijo de Alejandro Estrada? fue su amor antes de Nataly Umaña

Tomás, el hijo del actor ya tiene 18 años y aunque no muchos lo saben, su mamá está aleja de Colombia y del mundo de la farándula

.Publicidad.

Uno de los temas de los que más se ha hablado últimamente, es la relación de Alejandro Estrada y Nataly Umaña. La pareja que, aparentaba tener una relación ideal, terminó de la manera más inesperada de todas. Todo esto ocurrió a raíz de las declaraciones de la actriz y de sus actos dentro de La Casa de los Famosos. Esto ha hecho que muchos cuestionen su forma de actuar y además, sus constantes declaraciones. Pero ahora, con el fin de su relación, muchos se han preguntado qué pasará con ellos y aquellos que los rodeaban. Muchos incluso se han preguntado qué pasará con Tomás, hijo de Alejandro Estrada, además de preguntarse quién es la mamá de él.

Ella es la mamá del hijo de Alejandro Estrada, no muchos la conocen

Hay que empezar por aclarar que, Nataly Umaña no es madre de Tomás, pues nació antes de que se conocieran. Recordemos que ambos se conocieron hace 12 años y quedaron flechados. Sin embargo, el hijo de Alejandro Estrada, ya cumplió los 18 años, por lo que no tiene relación con la participante de La Casa de los Famosos. Ahora bien, respecto a la madre de Tomás, es muy poco lo que se conoce y todo por una simple razón. La mujer no está relacionada en lo absoluto con el mundo de la farándula en el país. Lo más cercano a ello sería el propio actor, con quien tuvo un hijo.

..Publicidad..

|Le puede interesar Así fue el último matrimonio de Nataly Umaña y Alejandro Estrada; se casaron tres veces

...Publicidad...

Ahora bien, fue el mismo actor el que mencionó en entrevista que ambos se conocieron durante la universidad. Allí, ambos tuvieron una relación de la cual nació Tomás. Sin duda alguna, el hijo de Alejandro Estrada es su orgullo y no duda en demostrarlo por medio de sus redes sociales. Ahora bien, según se sabe, él vive en Francia junto a su madre. En este país se dedica a ejercer su profesión, la cual está alejada de los medios de comunicación. Lo cierto es que no se sabe cómo fue la relación de él con Nataly Umaña, aunque seguramente, no le habrá agradado lo que hizo en el programa.

....Publicidad....

Alejandro Estrada junto a su hijo - Pantallazo de Tik Tok alejoestrada

Vea también: