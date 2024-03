Así fue el último matrimonio de Nataly Umaña y Alejandro Estrada; se casaron tres veces

.Publicidad.

El mundo del entretenimiento en Colombia ha quedado en shock con lo sucedido entre Nataly Umaña y Alejandro Estrada. Esta pareja, que parecía ser una de las más estables de la farándula del país, resultó que no era tan así. Una clara prueba de esto es lo que ha sucedido recientemente en La Casa de los Famosos. La actriz inició un amorío con Melfi y en varias ocasiones, hizo declaraciones sobre el mal estado de su relación. Algo que incluso llegó a sorprender a su esposo, quien ingresó al programa para terminar la relación. Sin embargo, esto no siempre fue así, el matrimonio de Nataly Umaña y Alejandro Estrada fue muy sólido y así lo demostraban.

Así fue el último matrimonio de Nataly Umaña y Alejandro Estrada en la playa

Todo arrancó en el año 2012, ambos se conocieron durante el Carnaval de Barranquilla. Allí la pareja conoció el amor y pasados 6 años, decidieron dar un nuevo paso en su relación. Fue así como en el año 2017, Alejandro Estrada le propuso matrimonio por medio de un picnic en Central Park. La pareja era tan espontánea que sin pensarlo dos veces, el 16 de noviembre, ambos se casaron en Las Vegas. Todo fue tan rápido para ellos que lograron casarse justo antes de que cerraran la oficina donde expedían las licencias de matrimonio. En el año 2018, la cosa fue diferente y mucho más especial, teniendo una ceremonia religiosa en Cartagena.

Para muchos este matrimonio de Nataly Umaña y Alejandro Estrada, fue de ensueño. Estaban en la playa, junto al mar y en compañía de sus seres queridos. Sin duda alguna, la boda perfecta que cualquier persona podría soñar. Pero sus ceremonias de amor no se detuvieron en aquella boda del 2018. Según se pudo conocer, ambos decidieron renovar sus votos en el año 2022. No lo hicieron en cualquier lugar, decidieron irse hasta las playas de Aruba. En redes, la mujer no dudó en compartir un poco de lo que fue aquella experiencia juntos, donde ambos, lucían muy felices.

Sin embargo, con la reciente entrada de Alejandro Estrada en La Casa de los Famosos, se confirmó el fin de esta relación. Algo que sorprendió a muchos pero que, también era lo que la gente esperaba por el comportamiento de Nataly Umaña en el reality.

Imagenes de la renovación de votos de Nataly Umaña y Alejandro Estrada en Aruba. Foto tomada del Instagram de Nataly Umaña

