¿Quién es el prospero abogado que recuperó el viejo Hilton y ahora quiere salvar el Bacatá?

El proyecto Torre Bacatá, lanzado en 2011, inició con una inversión aproximada de $66 millones de dólares y fue concebido como el primer rascacielos de uso mixto de Bogotá, con 67 pisos y 216 metros de altura, siendo el más alto de Colombia. Contaba con planes para incluir 396 apartamentos residenciales, 117 oficinas, un hotel de 364 habitaciones de la cadena Eurostars y 8.000 metros cuadrados de áreas comerciales. La expectativa inicial era que estuviera terminado en 2014.

El que sería el edificio más alto de Bogotá, BD Bacatá, tiene una posibilidad de salir a flote. Acción Social Fiduciaria llegó a un acuerdo con una constructora para terminar la Torre Sur. En otras palabras, los afectados por BD Promotores Colombia en liquidación tendrían una posibilidad de recuperar su dinero o recibir las llaves de un apartamento nuevo.

La constructora Total Co., debería acabar el 30 % restante de la infraestructura o el 40 % si se cambia la metodología. El fruto del trabajo de la organización se debería notar en máximo dos años, siempre y cuando logren un flujo de ventas suficiente. En otras palabras, para 2026 el destino del BD Bacatá, que ahora llaman Bogotá Towers (BT), debería estar despejado.

La situación del megaproyecto

Si bien el proyecto Bacatá, ubicado en todo el centro de Bogotá, se compondría de un área comercial, apartamentos, oficinas y un hotel, la realidad fue otra. En 2018 fueron obvios los retrasos. En ese momento, el presidente de BD Promotores, el español Venerando Lamelas, habló de unos plazos imposibles de cumplir. No obstante, Lamelas prometió repartir los ingresos provenientes de los arriendos de los locales como una forma de dar tranquilidad. Las palabras resultaron vacías.

En 2018, a la constructora Prabyc Ingenieros, por circunstancias ajenas a ella, no le posibilitaron continuar con la obra. Prabyc no le incumplió a nadie. La firma trabajó hasta donde le pagaron y en resumidas cuentas, BD Promotores no tenía suficientes fondos para acabar el Bacatá. La construcción avanzó gracias al dinero de los clientes. Sin que le pagaran, Prabyc no podía continuar y dejó la obra hasta donde BD Promotora les consignó.

Del proyecto Bacatá se sabe de al menos 3.000 derechos fiduciarios vendidos a personas naturales y jurídicas. En efecto, varios quedaron en el aire otros no obtuvieron su apartamento y no supieron qué pasó con la plata de sus cuotas. Por otra parte, las personas que sí recibieron las llaves de sus inmuebles en la Torre Norte la han habitado sin terminar y tienen muchos inconvenientes.

Para ilustrar, la instalación de la luz no es la estándar y en contraposición, se está utilizando un sistema provisional. Internet no es el mejor, unos ascensores presentan fallas, entre otros. La parte donde más o menos se cumplió fue la relacionada con el área destinada a locales comerciales. Está habilitado el Gimnasio Smart Fit, El Traverete, Café Quindío y un supermercado.

El panorama se complicó más cuando en 2021 la sociedad BD Promotores Colombia S.A.S. comenzó el proceso de liquidación judicial. El Superintendente de Sociedades en el momento era Andrés Barreto González y está como liquidadora Mónica Alexandra, después de la renuncia del primer liquidador.

Los inversionistas iniciales salieron perjudicados después de que la obra se paró lo que generó tensiones y suscitó denuncias de los afectados ante Superintendencia Financiera y la Superintendencia de Sociedades.

Ahora, la expectativa con la entrada de nuevos capitales es una apuesta a largo plazo en un proyecto emblemático y de alto riesgo, pues Total Co quiere revalorizar un edificio que, a pesar de sus tropiezos, sigue siendo icónico en Bogotá.

A las personas afectadas por la parálisis de las obras y que habían comprado derechos fiduciarios conocidos como Fides, Total Co. les está ofreciendo la alternativa de recibirles esos papeles como parte de pago de un apartamento, en la proporción que ellos quieren recuperar.

¿De dónde salió Total Co., la empresa que quiere asumir la Torre Sur del Bacatá?

La historia de Total Co. se remonta a 2009, bajo el nombre de Total Computer S.A.S., enfocada en negocios informáticos. Con el tiempo, cambió el nombre e incluyó la construcción y la promoción inmobiliaria en sus actividades.

Total Co. es una empresa asociada al contador y asesor tributario Giovanni Mauricio Vargas Uribe y su familia. Actualmente, la Junta Directiva de Total Co está integrada por Fabio Mauricio Giraldo Onzaga, Juan Hernán Ortiz y William José Alberto Cruz Suárez.

La firma tiene como representante legal y gerente al exfuncionario del Fondo Nacional del Ahorro, Fabio Mauricio Giraldo Onzaga, quien se comprometió a terminar el edificio, una vez tenga los permisos de la Alcaldía de Bogotá, la Curaduría y haya logrado superar el punto de equilibrio de la venta de los apartamentos proyectados ahora.

Giovanni Vargas Uribe, dueño de Total Co. ha trabajado de tiempo atrás con el arquitecto Didier Rincón, quien dice que ahora tiene el reto de sacar adelante el Bacatá después de que en 2022 firmaron con Acción Social Fiduciaria un memorando de entendimiento para que la empresa Total Co. asumiera la recuperación de la Torre Sur del Bacatá, ahora Bogotá Tower.

La carta de presentación de la oferta fue el hecho de haber participado en la recuperación y habilitación de la Ciudadela San Martín en la Carrera 7 con Calle 32 en el Centro de Bogotá, obra que también estuvo paralizada muchos años.

Los directivos de Total Co afirman que, en ese proceso de recuperación de la Ciudadela San Martín, lograron obtener el respaldo de entidades financieras como Davivienda, que les prestó un capital, y se enorgullecen al decir que el conjunto está funcionando perfectamente. Actualmente, ese inmueble es sede del Departamento de Prosperidad Social (DPS), entidad del gobierno, dirigida por el exsenador Gustavo Bolívar.

La recuperación de la Torre Sur del Bacatá asumida por Total Co., se estará promoviendo en redes sociales y en una sala de negocios en la Calle 19 con Carrera 5 del centro de Bogotá con el nombre de Bogotá Tower.

RV Inmobiliaria es la empresa encargada de promocionar la venta, supeditada al cambio de uso, pues lo que inicialmente se proyectó como habitaciones de hotel de lujo ahora, serán apartamentos con áreas que van desde los 22 metros cuadrados hasta los 68 metros, siempre y cuando todo salga bien.

La reactivación y culminación de este proyecto podría representar un impulso significativo para la zona. Sin embargo, la continuación del proyecto no está exenta de desafíos. Existen preocupaciones respecto a la sostenibilidad financiera del mismo.

Además, los residentes y comerciantes locales han expresado inquietudes sobre el incremento del tráfico y los cambios en la dinámica de la zona. La culminación del Bacatá podría requerir una estrategia de gestión que equilibre los intereses de la inversión con las necesidades de la comunidad y el entorno.

