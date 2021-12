¿Quién es el culpable de la eliminación de Atlético Nacional?

Fue el mejor equipo del todos contra todos, pero no importó. Fue eliminado en cuadrangulares y muchos apuntan a Alejandro Restrepo, el técnico sin experiencia

.Publicidad.

Nacional no pudo en los cuadrangulares finales, y de manera anticipada se despidió de la pelea por la Liga Betplay. La derrota frente al Cali en el Atanasio lo dejó sin posibilidades, confirmando que no importa ser el mejor del todos contra todos, si no se mantiene la regularidad al final del torneo.

Pues en ESPN debatieron quién había sido culpable de tan inesperada situación, y aunque la audiencia apuntaba a los jugadores como responsables, uno de los periodistas del programa ESPN Fútbol, se despachó contra el técnico Alejandro Restrepo y su trabajo.

-Publicidad.-

Luis Arturo Henao argumentó que la desinflada de Nacional se debió a que el técnico nunca rotó al equipo, y durante todo el semestre no dio descanso a los jugadores clave, lo que llevó a un declive físico y táctico.

Además, también opinó sobre la falta de reacción de Restrepo que, según él, sin importar la situación de partido, realizaba los mismos cambios sin generar sorpresas.

Publicidad.

Lo cierto es que no es la primera vez que el conjunto de Ardilla Lulle se va a pique en los cuadrangulares, en 2019 también quedó eliminado después de quedar primero en el todos contra todos. Habrá que esperar la decisión de las directivas sobre la continuidad de Alejandro Restrepo.

Vea también: