Superman López denuncia el egoísmo de los españoles de Movistar en su contra

.Publicidad.

Uno de los sucesos del año en el ciclismo fue el sorpresivo retiro de Miguel Ángel López de la Vuelta a España en su penúltima etapa. El colombiano armó una pataleta tremenda porque el equipo jugó en favor del español Enric Mas y le dijeron que no lo persiguiera, lo que lo molestó y lo llevó a bajarse de la bicicleta.

Algunos de sus compañeros y miembros del cuerpo técnico intentaron calmarlo pero fue imposible. Superman no quiso montar más y fruto de esto terminó anunciándose su salida del equipo semanas después. El colombiano dio unas declaraciones donde pedía perdón al equipo pero algo no cuadraba en sus declaraciones, la versión de la historia estaba incompleta y finalmente el boyacense se refirió al respecto en entrevista con el programa Chupando Rueda de RCN.

-Publicidad.-

Superman acusó directamente a su excompañero Mas y al director de equipo Unzué sobre el maltrato que le dieron. "En la etapa 20, Enric me dice '¿Porque tiras, si ya me he ido?', Enric es una persona egoísta, y se lo dije en su cara, no quiero compartir una sola carrera mas con el", dijo sobre el español.

Los directores de Movistar, españoles, claramente tenían preferencia por su ciclista y dejaron de lado a Superman. El detonante que dio pie a su pataleta fueron las siguientes declaraciones de su jefe: "Dejo de tirar, porque Mas lo pide. Cuando iba perdiendo 40-50 segundos, Eusebio Unzue me dice que es una putada pero que ya no me esfuerce mas que no los voy a alcanzar, eso me enojo mucho y me llevo a bajarme de la bicicleta".

Publicidad.

Superman corroboró el calvario que sufrió Nairo en el equipo. Las jerarquías nunca estuvieron bien definidas y cada corredor iba por lo suyo. "El ambiente en Movistar siempre fue muy tenso, Enric siempre que yo estaba adelante buscaba la forma de estar primero que yo, los roles no estaban claros, yo trabaje en el Dauphine para la victoria de Valverde, pero luego en las grandes vueltas los roles no fueron claros".