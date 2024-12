¿Quién es el abogado y expolicía que quiere dar de baja al comediante Piter Albeiro y por qué?

.Publicidad.

La última presentación que Piter Albeiro hizo en Popayán el pasado 30 de noviembre la hizo con miedo. Como siempre, llevó a cabo su rutina y el público río toda la noche, pero Piter Albeiro no estaba tranquilo, horas antes, a las afueras del teatro un hombre que se dice llamarse Héctor Javier Álvarez Platero estaba gritando, con megáfono en mano, el hombre decía que lo iba a matar. El hombre también gritaba a los cuatro vientos que Piter Albeiro era un asesino y un verdadero psicópata. Según Javier Álvarez Platero Piter Albeiro mató dos personas delante de él, cuando el hoy humorista era oficial de la policía.

Las amenazas contra Piter Albeiro empezaron con mayor fuerza el pasado mes de abril, al mismo tiempo de la captura del humorista Guillermo Zapa Noreña, conocido por su sobrenombre de Carroloco, pro presunta relación con Rosemberth Sánchez Ahumada, alias Rodrigo, un líder del Clan del Golfo.

En ese mismo mes de abril, empezó la intimidación contra Piter Albeiro desde una cuenta de Facebook que tenía por nombre Javier Álvarez Platero, quien al parecer es un abogado, sin saber si este nombre es real o no. No bastaron las denuncias del humorista por injuria y calumnia para que las amenazas regresaran y ahora con mayor fuerza. En las mismas redes sociales desde la cuenta de Álvarez Platero escribieron que iban a matar a Piter Albeiro. El humorista volvió a denunciar, pero esta vez por los delitos de intimidación y amenazas de muerte. No pasó nada.

Lo peor ocurrió en su más reciente presentación en Popayán. Después de que el hombre gritara en público que a Piter Albeiro lo matarían de la manera más atroz, una patrulla de policía llegó hasta el hotel barato en que se estaba hospedando. Allí lo interrogaron y al parecer les dijo a los uniformados que él le daría de baja al humorista. No lo pudieron detener porque no había ningún cargo en su contra.

La captura e identificación del hombre llegó horas después cuando salió del hotel. Los policías lo requisaron y le encontraron un chaleco antibalas y una máscara. Por tener puesto el chaleco lo capturaron por uso de prendas privativas de las fuerzas militares y de policía. Un par de horas más tarde el supuesto abogado es dejado en libertad.