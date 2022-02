¿Quién era el verdadero Aurelio Cheveroni?

.Publicidad.

El personaje de Aurelio Cheveroni, el lobo gracioso de Club 10 de Caracol, marcó muchas generaciones de colombianos. Desde la década de los años 90, se convirtió en uno de los programas infantiles colombianos más exitosos de todos los tiempos y quien además fue el último de una larga serie de shows con marionetas y peluches. El actor caqueteño Fernando Rojas fue el encargado de darle vida durante 12 años al lobo, hacía su voz además de manejar la marioneta completa.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Fernando Rojas Vargas (@fernandorojas9483)

-Publicidad.-

Con toda una larga carrera en Arte Dramático, y a pesar del desacuerdo de su papá sobre el deseo de Fernando de ser actor, fue un hombre de izquierda durante el gobierno de Julio César Turbay quien le ayudó a entrar a un grupo de artistas que luego estuvieron amenazados por el gobierno. Ni su temor a la muerte lograron que Rojas desistiera, Edilberto Monje le enseñó todo lo que necesitaba saber sobre los payasos, para luego dar el salto a la capital y dedicarse por completo a la actuación.

Antes de llegar a Club 10, e interpretar al lobo desde 2001 hasta 2012, Fernando también pisó programas infantiles como 'La Brújula Mágica', donde realizó siete personajes. Para la creación del lobo se inspiró en recuerdos de su infancia, además de su libertad de improvisar. A Fernando lo despidieron al exigir que le subieran el sueldo. Rojas estaba contratado a través de una orden de prestación de servicios y, una vez exigió que lo recompensaran, después del mega éxito de su personaje, la respuesta fue despedirlo. En declaración a El Tiempo Rojas recordó: Me llamaron del canal para que fuera a firmar algo. Cuando llegué me entregaron una carta que no entendí. Decía que prescindían de mis servicios y que hacían efectiva la cláusula que consiste en terminar el contrato unilateralmente". Sus proyectos personales continuaron, Fernando abrió una escuela de Clown, logró participar en series como María Magdalena además de actuar al lado de Antonio Banderas en la película del 2015 Los 33.

Publicidad.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Fernando Rojas Vargas (@fernandorojas9483)

Vea también: