¿Qué tiene que ver el fracking con las olas de calor y el sistema de corrientes del Atlántico?

La ola de calor extremo que vive el hemisferio norte del planeta, será una situación constante en un clima planetario desestabilizado. Este fenómeno es uno de los mayores peligros que enfrentamos, que anualmente, trae como consecuencia miles de personas muertas, con un impacto total solo medible semanas o meses después. En Figueres (Cataluña) se registraron 45,4°C el 18 de julio; en Cerdeña (Italia) 48,2°C el 24 de julio; en Argelia y Túnez, 48,7°C (Dar El Beïda) y 49,0°C (Kairouan), respectivamente, el 23 de julio; en Turpan (China) 52,2°C el 16 de julio; en el centro-sur y sureste de EE. UU., los valores máximos han alcanzado los 43°C. En Colombia, en eventos de picos de temperatura, el pasado 21 de julio, se registraron máximas en Santa Marta y Riohacha con 38,0°C y 38,4°C respectivamente, mientras que en Cartagena 38,0°C el 20 de julio. Tengamos en cuenta que cuando el cuerpo se calienta a 40ºC, “el cerebro le dice a los músculos que trabajen menos y comenzamos a sentir fatiga. Entre los 40ºC y los 41ºC se produce el agotamiento por calor y, sobre los 41º C, el cuerpo comienza a dejar de funcionar (riesgo de falla de múltiples órganos)”.

Para la red científica World Weather Attribution “si los humanos no hubieran calentado el planeta quemando combustibles fósiles, estos eventos de calor serían extremadamente raros. En China, habría sido un evento de 1 en 250 años, mientras que el calor máximo como el de este julio habría sido prácticamente imposible de ocurrir en la región de EE. UU. y el sur de Europa”. A la preocupación por las olas de calor, le debemos sumar las previsiones cada vez más negativas sobre el estado del sistema de corrientes del Atlántico (Circulación de Vuelco Meridional del Atlántico, AMOC, por sus siglas en inglés). Un reciente estudio de la Universidad de Copenhague publicado en Nature indica que el sistema de corrientes podría colapsar en cualquier momento a partir de 2025. La última vez que el sistema se detuvo, hace cerca de 20.000 años, hubo fluctuaciones medias de temperatura en el hemisferio norte de 10ºC a 15ºC grados en una década, mucho mayores al 1,5ºC que estamos cerca de experimentar. La detención de AMOC es uno de los llamados “puntos de inflexión” más importantes, capaz de cambiar de manera irreversible la Tierra como la conocemos.

El debate que se avecina en la Comisión V de Cámara es fundamental para los intereses del país, y finalmente, para el futuro colectivo del planeta.

Las posibilidades de actuar son cada vez más limitadas y pasan necesariamente por poner fin a la expansión de la extracción de fósiles y dejar enterradas la mayor parte de las reservas de carbón, petróleo y gas. En línea con esta urgencia, el presidente Petro y la vicepresidenta Márquez, propusieron en su programa de gobierno la moratoria al otorgamiento de nuevos contratos de exploración de petróleo y gas, y la prohibición de la explotación de yacimientos no convencionales (YNC). Sobre el primer punto, el presidente incluso se pronunció recientemente en el Miami Herald sosteniendo la necesidad de evitar superar los puntos de no retorno a partir de la construcción de una “política transnacional ambiciosa para eliminar gradualmente los combustibles fósiles” expandiendo la idea del plan de gobierno a poner fin a nuevas exploraciones de petróleo y gas en toda la región amazónica. Con respecto al segundo punto, el gobierno apoya la iniciativa construida por la sociedad civil desde la Alianza Colombia Libre de Fracking para prohibir el fracking y la explotación de YNC, radicada por 74 congresistas de las más diversas tendencias políticas en la anterior legislatura, que ha surtido ya dos debates de cuatro en el Congreso de la Repùblica.

El proyecto de ley propone no solo la prohibición de la técnica, que podría variar en el futuro, sino de la explotación misma de este tipo de yacimientos, condición que nos protegería de los múltiples impactos ambientales de esta explotación. Para mencionar solo tres: el uso excesivo de agua y su inherente contaminación (48 millones de litros por pozo para el fracturamiento como propone el plan del piloto Kalé de Ecopetrol); la ocupación intensiva de territorios, que según Ecopetrol, citado en el informe de la llamada “Comisión de Expertos”, perforaría en un área potencial de 2.093 k.m.², 12.930 pozos (en 104 años de extracción de hidrocarburos en Colombia se han perforado alrededor de 25.000 pozos en 2.070.408 k.m.² de territorio nacional). Y por último, las emisiones de GEI que no se generarían; en el escenario de más probabilidad, donde solo se explotara el 10 % de la cifra de recursos prospectivos estimados por la ANH, se evitarían emisiones de más de 13 veces los compromisos climáticos del país a 2030, e inversiones que muy seguramente generarían activos varados, que no entregarían rentabilidad económica. El debate que se avecina en la Comisión V de Cámara es fundamental para los intereses del país, y finalmente, para el futuro colectivo del planeta.