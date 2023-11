¿Qué tan bueno sería un salario mínimo de $2 millones sin primas, ni subsidios? Esta es la verdad

.Publicidad.

En los últimos días, una propuesta hecha en la red social 'X' por Oliver Pardo, director del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, se ha vuelto viral. La iniciativa, que sugiere que el salario mínimo en Colombia sea de $2 millones para 2024, hizo eco en gran parte de la ciudadanía, pues el aumento sería de más del 70%. Sin embargo, entre las condiciones que sugirió están las de no recibir primas y que la salud, la pensión y la cesantías vayan por cuenta del empleado. Así las cosas, ¿si es un buen negocio para los trabajadores recibir dicho monto, sacrificando estos beneficios?

— Oliver Pardo (@opardor) November 15, 2023

En Tiktok, el perfil '10:10 Guía Financiera' se dio a la tarea de hacer cuentas y, tomando el salario mínimo de 2023, más un posible aumento del 9% para el 2024, y el salario de $2 millones sin primas ni subsidios, mostró cuál de los dos sería el que más beneficios le daría a los trabajadores en Colombia.

Salario mínimo con primas y subsidios vs salario mínimo de $2 millones

Iniciando por el salario mínimo actual ($1'160.000), más el subsidio de transporte ($140.606) y el 9% del posible aumento para 2024, el perfil concluyó que el salario mínimo sería de $1'417.660 mensuales, lo que en un año representarían $17'011.926. Ahora bien, a ese monto le agregaron los beneficios que se tienen actualmente como las primas ($1'264.400), cesantías más intereses ($1'416.128) y vacaciones ($632.200) y le restaron las deducciones anuales (-$1'218.000). Esto dio un ingreso anual para el empleado de $19'106.254, aproximadamente.

Después de eso, el perfil hizo lo mismo con el salario mínimo de $2 millones, tomando en cuenta que con ese monto no existirían las primas, las vacaciones, el auxilio de transporte, ni las cesantías, y el empleado asumiría la salud y la pensión. En ese orden de ideas, el trabajador tendría que pagar el 12.5% de salud y el 16% de pensión, lo que sumaría $570.000 al mes. Así las cosas, el monto neto que recibiría el trabajador sería de $1'430.000 mensuales, $17'160.000 al año.

El perfil aseguró que en el caso del salario de $2 millones, el flujo de caja sería mejor para los empleados, pues recibirían más dinero mensualmente; pero así mismo, anualmente, el trabajador estaría recibiendo menos plata de la que ganaría si recibiera el salario mínimo actual más el 9%, un total de $1'946.254 menos. Además, como puntos no tan positivos aseguró que no tener ahorros programados no es tan bueno y que podría existir un mayor riesgo en perdida de dinero, con gastos 'hormiga'.