¿Qué tan buena es el agua que consumirán los ibaguereños con el acueducto complementario?

Por: IVAN FELIPE CEDIEL MARIN

noviembre 22, 2024

Este es el corregimiento número 1 de Ibagué, Dantas Cócora, un corregimiento históricamente golpeado por la violencia y por el olvido estatal de cualquier índole o color, no supera las 50 viviendas en su centro poblado y sus calles como se puede observar son de lodo y barro.

Pero entonces que es lo importante y cuál es la relación que este corregimiento olvidado tiene con el agua de los ibaguereños, muy simple, por la mitad de este caserío, pasa el río que surte el acueducto complementario de la ciudad de Ibagué, que dicho sea, luego de retrasos y sobrecostos no se ha puesto en marcha, el problema principal radica en que este corregimiento no cuenta con pozos sépticos adecuados para el manejo de las aguas grises y negras de las viviendas, y como se puede ver en la imagen, las cañerías caen directamente al río, que posteriormente llegaran al acueducto, como si fuera poco, le podemos agregar que dentro de su actividad económica, hay crías de cerdos, donde sus desechos altamente contaminantes también se arrojan directamente al río, entonces uno se hace la pregunta, de verdad nadie de la administración municipal o del IBAL, ha pensado en esto y ha contemplado los problemas y los riesgos de esta agua para el consumo de los habitantes de la ciudad?, parece loco, pero la respuesta es que NO.

Otra preocupación que debemos sumarle es a ala inexistente recolección de basuras y residuos sólidos, que, al no tener una manera adecuada de disponer de los desechos y basuras, como ya se imaginaran, también van a parar al río, sin ningún control, este corregimiento no cuenta con ninguna presencia de la administración, ni siquiera una enfermera en el puesto de salud, mucho menos un funcionario en la inspección.

Este es entonces un llamado principalmente a la ciudadanía ibaguereña para que pensemos en si esa es la calidad del agua que nos merecemos y por supuesto a las entidades gubernamentales que, aunque por loco que parezca, parece que se les ha olvidado esos pequeños detalles en su plan del nuevo acueducto complementario para la ciudad.