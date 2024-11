La verdad es mía, tuya, de él, de nosotros o de ellos

¿Quiénes son los culpables de que una sociedad no prospere y no sea un escenario “sano” para toda la comunidad?

Por: Hernando Copete Ortiz |

noviembre 22, 2024

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

.Publicidad.

Las percepciones sociales, determinan la interpretación, y las representaciones de la realidad, como sus formas de actuar o comportarse en nuestro entorno social.

Estas percepciones se encuentran influenciadas, diferencialmente, por varios factores como: las experiencias personales, los contextos, su cultura (valores, creencias, ética), estereotipos, paradigmas, prejuicios, cognición (procesamiento de la información), formas de interrelación social (influencias familiares y de otros), presión social (dogmas, religión, política, medios de comunicación, criminalidad), el lenguaje (formas, estilos de describir la realidad), nivel educativo, la investigación científica (evidencias), imaginarios sociales, genero, competencias y prestigio de quién transmite la información, etc.

..Publicidad..

Analizar y comprender estos factores, de manera correlativa, permite generar unos algoritmos que facilitan la creación y utilización de narrativas coercitivas (discursos) y de esta manera, fomentar y crear escenarios empáticos, cohesivos, de odios, de miedo, polarizados, de soledad, de incertidumbre, de desesperanza, etc. en la mentalidad colectiva. Esto nos lleva a preguntarnos: ¿La realidad es una construcción personal, colectiva o quiénes son los responsables de ella?

...Publicidad...

En este orden de ideas en las narrativas se encuentra el “poder de la palabra” (leer en las2orillas), que de igual forma como se elabora el análisis de la percepción social, depende de factores (interconectados, correlacionados) como: el significado de las palabras, su repetición, construcción del texto, escenario donde se va compartir la comunicación (auditorios, redes sociales, parques, calles, medios de comunicación, etc.), personalidad y credibilidad del comunicador, tipo o clase de audiencia, espectadores, seguidores o cómplices y fuentes de la información.

....Publicidad....

Este público camuflado, también conocido como cómplices, comité de aplausos o plantas (se siembran y se riegan), es adiestrado y capacitado para lograr los siguientes objetivos: Generar en el público una sensación de interés, seguimiento y apoyo al expositor; incrementar la credibilidad del expositor, valorando y aplaudiendo sus mensajes y comportamientos; inducir y fomentar respuestas positivas por parte del público; generar un ambiente motivacional, lleno de energía y emoción para beneficio del expositor; incrementar y fortalecer la imagen del expositor, elaborando preguntas previamente seleccionadas con el expositor y asociadas con las problemáticas vivenciales del auditorio. En síntesis, son estrategias de marketing político para reforzar, potenciar e incrementar la imagen como contenidos de la exposición del presentador ante su audiencia (psicología de las masas).

En los diferentes contextos sociales, políticos, culturales, académicos, etc. las personas que se reúnen en estos lugares, se encuentran bajo unas condiciones, que los separa o une, como son la ignorancia, conocimiento, formas de interrelación humana, ideologías, creencias, percepciones y perspectivas de vida, intereses colectivos, resolución de necesidades o conflictos, presión social, tráfico de influencias, etc.

Todas estas condiciones de vida, son estudiadas por los políticos, a través de técnicas o metodologías que permiten recolectar información significativa, como son: las encuestas, entrevistas, bases de datos, registros administrativos; inteligencia estratégica, como la usada en las fuerzas armadas (operación Andrómeda, aplicación de programas espía), seguimientos (observación), análisis de documentos, análisis de contenidos de los medios de comunicación, encuentros ciudadanos (leer en las2orillas: “La quinta pata de los diálogos regionales y otras reuniones masivas”; “Encuentros ciudadanos ¿Bogotá avanza en seguridad?”), etc. Toda esta información le permite construir sus discursos, narrativas y de hecho saber qué tipo de palabras son más influyentes para modificar la percepción pública.

Todo lo anterior, es tan importante que inspiran y dan valor a la neurociencia, la psicolingüística, sociolingüística como a la psicología cognitiva. Estas ciencias permiten identificar a través de la estructura del lenguaje, qué es lo que los ciudadanos se están representando y como ello influye en su razonamiento, forma de pensar y actuar social.

Las palabras son una forma de conectarse con las preocupaciones, necesidades, angustias, miedos de las personas (pueblo-ciudadanos), proyecciones, etc. La repetición construye una narrativa que, de hecho, influye en la percepción y agenda pública.

Las palabras más repetitivas en Colombia, sin haber hecho una buena investigación estadística, pues lo que no se mide no existe, son: contundencia, corrupción, comités de seguridad, comunista, confinamiento, desarrollo, derechos, democracia, economía, justicia, participación, paz, seguridad, unidad, zozobra y no sé qué otras, que en este momento de la lectura le pueden llegar a la mente del lector.

Frente a lo anterior e integrando toda la información no podemos olvidar que estas palabras comunes, su utilización y repetición puede variar según el objetivo a perseguir, la narrativa a exponer, el contexto, el auditorio y su orador o expositor.

¿Qué narrativa se nos quiere imponer? ¿Buscan sembrar en cada uno de los ciudadanos una esperanza de vida que nunca tiene resultados o materialización?

En consecuencia, los dueños de la información, se apropian del conocimiento social, su visión colectiva, como de la opinión pública, que no es otra cosa que la suma de las experiencias sensoriales de cada una de las personas que forman parte de una sociedad, y de esta manera elaborar sus representaciones sociales y una narrativa más amigable y convincente (¿Dominación?).

En política la principal victima es “la verdad”, pues a través de su tergiversación se busca dañar, engañar, controlar, tener el poder - dominación, concentración de la riqueza, la sumisión, el esclavismo moderno. Nos estructuran una realidad de fantasía (idealización) o de ilusión (imaginación) y no una realidad como tal.

“Para Pierre Félix Bourdieu, la opinión pública (conformada a través de encuestas de opinión) no existe ya que esta se encuentra manipulada y es explícitamente formulada por grupos de poder que a través de los medios de comunicación masivos imponen sus intereses en la palestra pública.​

La encuesta de opinión para Bourdieu es, en el estado actual, un instrumento de acción política; su función más importante consiste, quizá, en imponer la ilusión de que existe una opinión pública como sumatoria puramente aditiva de opiniones individuales; en imponer la idea de que existe algo que sería como la media de las opiniones o la opinión media.”

La opinión pública es la tendencia o preferencia, real o estimulada, de una sociedad o de un individuo hacia hechos sociales que le reporten interés.

Bourdieu, quiere dar a entender que las encuestas son manipuladas en sus preguntas (direccionadas), la muestra poblacional para su aplicación no es representativa, se fabrican las problemáticas, las respuestas se interpretan a favor de unos intereses políticos, etc. Y la publicación de resultados a través de los medios de comunicación, buscan moldear o direccionar las formas de pensar hacia la confirmación de esos supuestos resultados validos y confiables.

Para la información que no es manipulada, que se ciñe a las metodologías de investigación existe, entre muchas otras, una herramienta llamada “ATLAS.ti”, que permite hacer análisis cualitativo de grandes cantidades de datos de texto, audio, imágenes o videos.

La herramienta permite asignar categorías, conceptos o etiquetas a segmentos de información (texto). Estos datos sistematizados facilitan la construcción de teorías, que apuntan a dar una explicación a los contenidos de los relatos, historias, discursos, narrativas, etc. El objetivo apunta a revelar y correlacionar las dimensiones culturales, políticas (ideologías) y sociológicas de una comunicación, dentro de su contexto. De igual forma identificar quién dice las palabras, en qué orden, con qué intención y quiénes son parte de su auditorio.

En términos generales se podría identificar normas, valores, actitudes, estrategias de persuasión, prejuicios, cuáles son sus vulnerabilidades, historia de las narraciones de equis (x) personaje (siguen iguales, evolucionan, o se deterioran), significación que le dan a las realidades sociales y psicológicas, como forma o estilo de utilizar el lenguaje para moldear la opinión pública.

Bajo esas condiciones la importancia de la vida social, está en manos de la ciudadanía y su poder, en la selección de sus dirigentes. Es comprender ampliamente los sufrimientos colectivos e identificar qué dirigentes, lideres, en sus narrativas (verdaderas) apuntan a su solución y no escogerlos por su apariencia personal o descendencia política (leer las2orillas: “¿Políticos que valen por sus ideas y proyectos o por su aspecto físico (I) y (II)?

Estos sufrimientos son interpretados o comprendidos como: 1. Una condena, situación de la que no se puede escapar y mucho menos quejar. La religión es relevante en esta situación; 2. Como consuelo, engaño cognitivo, expresado en “hay gente o personas en condiciones mucho más peores a la nuestra”; o 3. Como construcción social, donde algunas elites edifican escenarios que les brinda beneficios y mejores oportunidades económicas.

Estos escenarios son la pobreza, desnutrición, la ignorancia, concentración de la información, la desinformación (falsos conceptos y narrativas), represión, desincentivar la solidaridad comunitaria y cohesión social, creando la desconfianza; aniquilar la visión de futuro (desesperanza aprendida), competencia por el empleo, mala asistencia social; ausencia de lideres, por temor a ser aniquilados; instituciones nacionales, locales desconectadas de las necesidades sociales, medios de información desinformando, romper redes comunitarias, etc. En resumen, es construir y mantener poblaciones muy vulnerables.

Me he puesto a pensar que grupos como la guerrilla, narcotráfico, delincuencia y demás grupos criminales, hoy día solo buscan, directa o indirectamente, es un beneficio económico u otros de orden material, y pueden ser patrocinados o por lo menos, no buscan eliminarlos o neutralizarlos, pues son caldo de cultivo o catalizadores, que le permiten mantener el poder político, a algunas elites sociales y de esta manera elaborar unas narrativas sobre esas organizaciones, expresando que los van a acabar, por ser fuente de los problemas sociales y que van a ser contundentes con ellas.

¿Quiénes son los culpables de que una sociedad no prospere y no sea un escenario “sano” para toda la comunidad? Sano en el entendido de normalizar y dar respuesta a las problemáticas y necesidades de los ciudadanos, no ocultando las incompetencias, falta de conocimiento de la realidad, mala gestión administrativa, corrupción, como la falta de compromiso social, por parte de nuestros dirigentes y paralelo a ello la indiferencia por parte de la ciudadanía.

El orden de culpabilidad, pienso se muestra a través de la siguiente pirámide, no la de Maslow, donde la responsabilidad por la construcción de una sociedad (paraíso terrenal), donde las necesidades fisiológicas, de seguridad, sociales y de crecimiento personal como colectivo, están en manos de las personas que se encuentra o son parte de esos organismos o colectividades. Estas personas deben tener una alta moral, ética, transparentes, priorizar el beneficio colectivo sobre el individual o particular, no ser egocentristas (síndrome del Polo – Polo), etc.

///

Concluyamos conjugando el verbo “decir” con el sustantivo “verdad”

Yo digo la verdad

Tú dices la verdad

Él dice la verdad

Nosotros decimos la verdad

Vosotros decís la verdad

Ellos nos distorsionan la verdad

Los políticos, creo, focalizan parte, si no todas sus estrategias, para generar claustrofobias mentales.

Para ello hacen uso del miedo, odios; polarizaciones, sobre las necesidades sociales; presentaciones sesgadas de la realidad; usos de la racionalidad emocional por encima de la racional, falsas promesas, engaños, etc. penetrando de esta manera los espacios mentales, cognitivos, con el fin es eliminar o evitar que los ciudadanos procesen, analicen y comprendan su entorno comunitario y sus mundos posibles, y a su vez dañando su desarrollo psicológico.