- Qué será de Colombia dentro del 25 años: 65 expertos analizan

El exprocurador Fernando Carrillo presidió el lanzamiento del libro Colombia 2050 en la Universidad de Antioquia, evento al que asistieron varios de sus autores

El histórico Paraninfo de la Universidad de Antioquia se convirtió en el epicentro del debate político, académico y social más relevante de la temporada con el lanzamiento regional del libro Colombia 2050.



Bajo la premisa de reunir "65 voces para construir hoy el país del futuro", este ambicioso compendio busca estructurar propuestas técnicas y de largo aliento frente a los desafíos estructurales que enfrentará la nación en las próximas décadas.

La apertura de la jornada dio paso a las palabras de bienvenida del profesor Héctor Iván García García, rector de la Universidad de Antioquia, quien destacó el rol histórico de la universidad pública como el escenario natural para la deliberación democrática y la gestación de ideas que impacten directamente el desarrollo regional y la autonomía de las comunidades.

El exprocurador, Fernando Carrillo, lideró el evento de presentación del libro Colombia 2050 en la Universidad de Antioquia.



El punto central del evento estuvo a cargo del Dr. Fernando Carrillo Flórez, exprocurador general, exministro de Justicia y actual vicepresidente de Prisa. Durante su intervención, el jurista enfatizó en la necesidad de generar consensos nacionales basados en la rigurosidad y en el control institucional, dejando en claro los pilares éticos de la publicación al afirmar de manera tajante que: "La constitución está más viva que nunca".

El debate técnico y la Sociedad 5.0

Posteriormente, el evento se organizó en nodos temáticos de alta relevancia técnica. El primer bloque abordó los retos de Ciencia, Tecnología, Innovación y Emprendimiento, y estuvo liderado por la profesora Dolly Montoya Castaño, primera mujer en ser rectora de la Universidad Nacional de Colombia e investigadora emérita de MinCiencias.

Estuvo acompañada por el profesor Jaime Restrepo Carmona, docente, investigador con dos doctorados en Economía Social y Educación, y actual director ejecutivo de Rotorr-Motor de Innovación. Ambos expertos coincidieron en que la soberanía nacional depende de la transferencia de conocimiento y del fortalecimiento de la apropiación social del saber en las regiones.

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El análisis económico y fiscal fue guiado por los profesores Jairo Orlando Villabona Robayo y Francisco José Mojica. Mojica, doctor en Ciencias Humanas de la Universidad de París V “René Descartes” (Sorbona) y titular de la Cátedra Unesco en Estudios de Futuros de la Universidad Externado de Colombia, advirtió junto a su colega sobre los complejos retos fiscales del país y la urgencia de blindar las finanzas públicas.

Infraestructura sin opacidad

Por su parte, el módulo de infraestructura contó con las ponencias de los profesores Iván Gómez Lee y Gonzalo Tejada Moreno. Los académicos desglosaron la importancia de culminar las megaobras estratégicas del país sin caer en los tradicionales esquemas de contratación opacos que derivan en detrimentos patrimoniales o proyectos inconclusos.

El lanzamiento regional concluyó con un cóctel de cierre en el que los asistentes, líderes del sector privado, estudiantes y veedores ciudadanos pudieron intercambiar impresiones sobre las tesis planteadas en el volumen. Con esta presentación, Colombia 2050 se consolidó no como un texto estático de diagnóstico, sino como un mapa de navegación urgente y dinámico para las nuevas generaciones de dirigentes del país.



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