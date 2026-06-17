- El Regiotram será operado por la empresa china con mayor experiencia en trenes

Aunque Jorge Rey no lo verá andando como Gobernador, la escogida fue Guangzhou Metro Group que operará de la mano de colombianos

El Gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey Ángel, anunció que el Regiotram occidente que actualmente se construye en el departamento, para unir a Bogotá con la región, será operado por la empresa Guangzhou Metro Gruop de China.

Rey, acompañado de los directivos de la concesionaria estatal China, representantes de China Civil Engineering Construction Corporation (CCECC) y autoridades de la ciudad de Guangzhou, firmó el convenio, que designa a la empresa china como operador del Regiotram de occidente.

La selección de la empresa ferroviaria china, para el manejo del Regiotram en Cundinamarca, es una prenda de garantía para el sistema y la llegada de uno de los sistemas ferroviarios mas importantes del mundo al departamento. Aparte de operar varias líneas de trenes en China, Guangzhou Metros Group tiene en sus manos el manejo y la operación del metro de Lahore (Pakistán).

La firma de este convenio se logró con la visita que hizo el Gobernador de Cundinamarca a la ciudad de Guangzhou, una de las más desarrolladas en temas ferroviarios de China. Allí. Rey conoció de la mano de expertos de avanzada, los estándares operativos, tecnológicos y de seguridad de una de las redes de transporte masivo más grande e importante del planeta.

La firma del convenio entre la empresa Guangzhou Metro Group y la Gobernación de Cundinamarca consolida la construcción de la fase final del Regiotram de Occidente. Desde China, Rey confirmó que el Regiotram de Occidente entrará en operación el segundo semestre de 2027, en su primera fase entre el municipio de Facatativá y la Localidad de Fontibón, al occidente de la capital del país.

El convenio fue firmado por el vicealcalde de Guangzhou, Lai Zhihong, el presidente de Metro Group, Liu Zhicheng, y el presidente de China Civil Engineering Construction Corporation (CCECC), Li Chongyan. Los representantes de las partes de la alianza ratificaron el compromiso de las empresas chinas con la construcción y puesta en funcionamiento del primer tren ligero que tendrá Colombia.

El Regiotram de Occidente tendrá una longitud de 40 kilómetros y conectará Madrid, Mosquera, Funza y Facatativá con la capital del país. El tren reducirá los tiempos de viaje de quienes por diferentes motivos se transportan entre Bogotá y los municipios del occidente mas importantes y también las emisiones contaminantes.

Además, ofrecerá una alternativa moderna para movilizarse a 130 mil personas diariamente, unos 40 millones de pasajeros al año. De ese modo, se logrará que cada habitante del departamento use este sistema masivo de transporte, en promedio, tres veces al año. Una cifra que ostentan las redes integradas de sistemas masivos de transporte como el metro de Quito o Ciudad de Panamá.

La poderorsa aliada del octavo tren ligero de América Latina, Guangzhou Metro Group, fue creada el 21 de noviembre de 1992. Pertenece al Gobierno estatal de China y tiene su sede principal en Guangzhou. Su representante legal es Liu Zhicheng.

La empresa china se encarga de la construcción, la gestión operativa y el desarrollo inmobiliario del transporte ferroviario. Actualmente opera 19 líneas de metro, con 780 kilómetros de red, 620 trenes en operación y 398 estaciones. De ese modo, mueve 10 millones de pasajeros diariamente y emplea a más de 32 mil pesonas.

El poderoso conglomerado opera una red de transporte que abarca proyectos locales de metro y ferrocarriles interurbanos. También maneja proyectos nacionales e internacionales como el tren turístico de la montaña nevada de Lijiang y la línea naranja del metro de Pakistán. La empresa ocupó el puesto número 376 entre las 500 más grandes del mundo y, además en 2020, se convirtió en la primera empresa de diseño en transporte ferroviario urbano y desarrolló el dispositivo de medición de fuentes de alimentación de bloqueo de señal de metro.

Anuncios.

Anuncios..