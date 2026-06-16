- Lo que hay detrás del sistema electoral que enfrenta una de las elecciones más tensas del país

El director para América Latina de IFES analizó el proceso electoral colombiano y destacó las auditorías, observación internacional y controles implementados

Atacar al árbitro electoral se ha convertido en uno de los deportes favoritos de la política latinoamericana. Cuando los resultados no coinciden con las expectativas de los partidos, la estrategia más sencilla suele ser sembrar dudas sobre las instituciones encargadas de custodiar los votos. Colombia no ha sido ajena a ese fenómeno. A pocos días de la segunda vuelta presidencial de 2026, la polarización y las declaraciones cruzadas han puesto a prueba la confianza de los ciudadanos.

Para despejar dudas y contrastar los discursos con datos, en Las2orillas conversamos con Máximo Zaldívar, director para América Latina y el Caribe de la Fundación Internacional para Sistemas Electorales (IFES), una organización con sede en Washington dedicada a brindar asistencia técnica en materia electoral alrededor del mundo.

Zaldívar, quien ha recorrido los procesos de auditoría por invitación del Consejo Nacional Electoral (CNE) y la Registraduría Nacional, considera que Colombia llega a esta jornada electoral con amplias garantías y uno de los esquemas de observación internacional más robustos de su historia reciente.

El choque entre los datos y los discursos de desconfianza

La recta final de la campaña presidencial estuvo marcada por las tensiones políticas y por cuestionamientos al sistema electoral. Entre ellos, algunas declaraciones del presidente Gustavo Petro, quien manifestó inquietudes sobre la entrega inicial de los resultados.

Para Zaldívar, este tipo de mensajes en momentos decisivos pueden generar confusión entre los votantes. Sin embargo, destaca que la respuesta de las autoridades electorales ha sido técnica y basada en evidencias.

“La Registraduría, sin entrar en un debate o en un ‘dime y diretes’ con el presidente, le ha demostrado, tanto a él como a otras personas críticas, fehacientemente y con hechos, la seguridad que el sistema brinda”, afirmó.

Desde las elecciones legislativas del pasado 8 de marzo hasta esta segunda vuelta presidencial, Colombia ha incrementado significativamente la presencia de observadores internacionales. Delegaciones de la Unión Europea, la OEA, el Centro Carter y Transparencia Electoral, entre otras organizaciones, han acompañado el proceso.

Para el experto, esta apertura a la observación externa y a las auditorías de partidos políticos y organismos de control constituye una de las herramientas más eficaces para fortalecer la confianza ciudadana.

Desinformación y polarización, los grandes retos de la democracia

Más allá de los aspectos técnicos, el proceso electoral colombiano ha tenido que enfrentar dos fenómenos que afectan a buena parte de las democracias del mundo: la polarización extrema y la proliferación de noticias falsas.

Zaldívar reconoce que la desinformación se ha convertido en uno de los principales desafíos de los sistemas electorales modernos y que combatirla requiere encontrar un equilibrio entre la protección de la democracia y el respeto a la libertad de expresión.

Aunque considera que Colombia ha realizado esfuerzos importantes para enfrentar este problema, recuerda que algunos países de la región han adoptado medidas mucho más estrictas.

“En Brasil existen mecanismos judiciales que permiten ordenar a medios digitales retirar contenidos falsos en plazos determinados, bajo riesgo de enfrentar sanciones económicas importantes”, explicó.

El experto considera que, una vez concluya el proceso electoral, Colombia podría abrir una discusión sobre eventuales reformas al sistema. Sin embargo, insiste en que las semanas previas a una elección no son el escenario adecuado para alimentar sospechas sin pruebas.

El voto en el exterior, un factor que puede inclinar la balanza

Zaldívar también pone la atención sobre un elemento que suele pasar desapercibido, pero que podría tener un peso determinante en una elección cerrada: el voto de los colombianos en el exterior.

Más de 1,4 millones de ciudadanos están habilitados para sufragar fuera del país. Además, el mecanismo de voto anticipado permitió que miles de personas comenzaran a participar desde días antes de la jornada electoral en Colombia.

La experiencia reciente de otros países demuestra que estos sufragios pueden cambiar el resultado final. El experto menciona el caso de El Salvador, donde las elecciones de 2024 registraron una participación récord de votantes en el exterior gracias al voto por internet.

También recuerda el caso peruano, donde el conteo de los votos provenientes del extranjero terminó modificando la tendencia inicial y fue determinante para definir al ganador de la contienda.

Por eso, en una elección que muchos anticipan como reñida, los votos depositados en consulados de ciudades como Miami, Madrid o Nueva York podrían convertirse en un factor decisivo.

Una elección bajo la mirada del mundo

Pese al ambiente de tensión que suele acompañar el cierre de una campaña presidencial, el balance de las organizaciones internacionales es positivo.

Zaldívar considera que las autoridades electorales colombianas cuentan con la capacidad técnica para procesar y transmitir los resultados con rapidez y transparencia, evitando escenarios complejos como los que se han presentado recientemente en otros países de la región.

El llamado final, respaldado también por distintos organismos nacionales e internacionales, es a preservar el civismo y respetar la voluntad expresada en las urnas.

El engranaje institucional está listo, los observadores internacionales ya se encuentran desplegados y los ojos del mundo estarán puestos sobre Colombia. Ahora, la principal tarea será garantizar que cada voto sea respetado y que la democracia vuelva a demostrar su fortaleza en una de las jornadas electorales más importantes de los últimos años.

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