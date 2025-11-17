Fernando Carrillo y su proyección en sector privado tras una rica experiencia de vida pública

Después de 4 años en la Procuraduría ocupa ahora la vicepresidencia del Grupo Prisa al que pertenecen Caracol radio, la W, El País de España y Editorial Santillana

Sus tres años como Embajador en España en el segundo gobierno de Juan Manuel Santos, le abrieron a Fernando Carrillo las puertas al mundo empresarial, cultural y de los medios de comunicación de habla hispana que tienen como epicentro Madrid que revivió con su entrada al Grupo Prisa, al que se vinculó una vez concluyó su rol como Procurador en enero del 2021 y ahora es vicepresidente. Lo sucedió la abogada barranquillera Margarita Cabello a quien el Presidente Ivan Duque postuló para el cargo después de haber sido Ministra de justicia en su gobierno.

Carrillo reparte su vida profesional entre la capital española y Bogotá que le permite dimensionar muchas de las actividades que impulsa, más allá de la articulación alrededor del conglomerado de medios del Grupo Prisa de propiedad del francés Joseph Oughourlian a través del fondo de inversión Amber Capital.

Puede interesarle: El francés que se quedó como amo y señor del Grupo Prisa, dueño de la W Radio y Caracol Radio

Forman parte entre otros en Colombia Caracol radio y la W y en España la cadena radial SER, el diario El País y la editorial Santillana que también tiene presencia en el país con una gran oferta de libros escolares aprobados por el Ministerio de Educación.

Un ejemplo de esta estrecha relación hispanoamericana en cabeza de Carrillo es el Festival de las ideas cuya cuarta edición se celebró en septiembre pasado en Villa de Leyva; un evento que reúne a líderes políticos, empresariales y de la sociedad civil en Colombia para dialogar sobre temas clave para el país alrededor de temas de interés global para fomentar el diálogo entre diversos actores sociales y abordar los retos a futuro. Un ejercicio muy del talante de Fernando Carrillo que ha puesto en práctica en todos los cargos que ha ocupado.

De esa experiencia como líder desde la época estudiantil y su camino en distintas responsabilidades del estado hasta asumir un rol en el que de nuevo se unen las actividades empresariales con proyección y responsabilidades con la sociedad habla Fernando Carrillo en esta dialogo con José Guillermo Mejía en el segmento Entre Líderes.

Anuncios.

Anuncios.

Anuncios.