- Qué se sabe sobre la muerte del rabino gringo que fue hallado sin vida dentro de un armario

El religioso norteamericano Nuchem Yisrael Eber de 51 años duró desaparecido por cinco días, hoy se investiga el cómo y el por qué lo asesinaron

La búsqueda del rabino norteamericano comenzó el 22 de abril un día después de su desaparición. Cuatro días después terminó por convertirse en uno de los casos más inquietantes de los últimos días en Bogotá. El cuerpo sin vida de Nuchem Yisrael Eber fue hallado en el barrio Britalia, en la Bosa, en el sur de Bogotá. Estaba dentro de un armario abandonado en plena calle. El hallazgo lo hicieron algunos peatones. Al hombre no le encontraron documentos, ni señales claras que permitieran conocer quién era la víctima.

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La macabra escena obligó a activar la investigación judicial. El cadáver fue trasladado a Medicina Legal mientras que por otro lado las autoridades iniciaban las primeras pesquisas. La ausencia de documentos alguno convirtió el caso en un rompecabezas. Durante las primeras horas, lo único que se tenía era la descripción general del cuerpo y las circunstancias en que había sido encontrado, lo que dificultaba avanzar en una línea clara de investigación.

Así empezó el caso

Mientras tanto, en el norte de Bogotá, ya existía una búsqueda en curso. Desde la noche del martes 21 de abril no se tenía rastro de un ciudadano extranjero que había salido de un apartamento arrendado por Airbnb en aquel sector de la ciudad. Según registros, hacia las 9:00 p. m. de ese día, el hombre abandonó el lugar donde se hospedaba. Desde entonces, se perdió su rastro.

Durante varios días, las autoridades trabajaron por separado: por un lado, el caso del cuerpo sin identificar hallado en Bosa; por otro, la desaparición de un visitante extranjero en el norte de la ciudad. Fue el trabajo técnico en Medicina Legal el que empezó a cerrar esa distancia.

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Con el paso de los días y el apoyo de información internacional, se logró establecer la identidad de la víctima. El hombre encontrado en el armario fue identificado como Nuchem Yisrael Eber, un rabino estadounidense de 51 años.

El religioso que buscaba cambiar la fe de católicos

Eber había llegado desde Nueva York con un propósito específico: acompañar e instruir a una pequeña congregación de católicos que se habían convertido al judaísmo. Su permanencia en Bogotá era temporal y estaba ligada a actividades religiosas.

Para lograr armar las piezas de ese rompecabezas, las autoridades han reconstruido sus últimos pasos. Las cámaras de seguridad lo registraron saliendo del apartamento que arrendó. En ee momento vestía ropa oscura y caminó solo hacia la calle. Ese fue el último rastro confirmado. A partir de ese momento, su camino y cómo llegó al otro extremo de la ciudad, son hipótesis que ahora analizan los investigadores.

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Las autoridades han dicho que continúan revisando grabaciones de cámaras, así como los contactos y movimientos previos de la víctima. Entre las líneas de investigación se contempla la posibilidad de que haya sido abordado mediante engaños, aunque esa hipótesis sigue en verificación.

La identificación del rabino no solo resolvió la pregunta sobre quién era la víctima, sino que también abrió nuevas inquietudes sobre cómo ocurrió el crimen, por qué lo mataron y quiénes están detrás del horrendo crimen. Por ahora, la investigación avanza lento mientras las autoridades intentan reconstruir los pasos del rabino desde que salió del apartamento en Niza hasta el momento en que su cuerpo fue abandonado dentro de un armario de color azul en una solitaria calle del sur de Bogotá.

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