- Estos son los barrios donde más roban carros en Bogotá

El robo de carros en Bogotá no da tregua a las autoridades y sigue golpeando muy fuerte a las familias de la capital: durante los 4 meses que van corridos este 2026, han sido robados más de 650 carros, siendo las localidades de Ciudad Bolívar, Kennedy, Puente Aranda, Engativá, Suba y Fontibón las más afectadas por este delito de alto impacto.

Ante este panorama, desde el Concejo Distrital el cabildante Leandro Castellanos, del Partido Alianza Verde, dijo que Bogotá vive una crisis de inseguridad que afecta directamente a las familias capitalinas con el robo de vehículos, y manifestó que a diario se roban 6 carros en la ciudad.

En 2024, la cifra total de automotores robados fue 4.600, y, en 2025, en tan solo los meses de enero a mayo se robaron en Bogotá 1.147 carros. Según el concejal Castellanos, las marcas más apetecidas por las bandas dedicadas a este tipo de delitos son: Kia, Chevrolet, Mazda y Toyota, aunque también hay mucho hurto de motocicletas.

El modus operandi de las bandas delincuenciales incluye el asalto con arma de fuego, el halado de vehículos, la distracción y engaño a los conductores, el desmantelamiento exprés para la venta de autopartes y la marcación del carro en zonas residenciales. Este año, solo en la Localidad de Kennedy han sido robados cerca de 80 carros; en la Localidad de Ciudad Bolívar ya van más de 40 y, en la Localidad de Engativá, más de 60 carros.

Sobre el tema, la Policía Metropolitana de Bogotá aseguró que el robo de carros en la modalidad de atraco es de cuatro vehículos diarios, y semanalmente las autoridades capturan cuatro delincuentes por este delito. Para el concejal Castellanos, a pesar de los operativos y las capturas realizadas por la policía, el delito no ha podido erradicarse debido a que muta. Entre tanto, Las estructuras criminales continúan intactas operando como si nada y, aunque la Secretaría de Seguridad de Bogotá liderada por César Restrepo cuenta con los recursos suficientes para combatir el delito, los resultados no se ven y el delito aumenta cada día.

Aunque se reduce el delito, la preocupación sigue intacta

Aunque la Secretaría de Seguridad de Bogotá y la Policía Metropolitana hablan de una reducción de este delito en lo que va corrido de 2026 (las cifras hablan de un 31 %, con 247 casos menos), y se ha logrado la recuperación de 229 carros, la preocupación desde el Concejo de Bogotá es muy grande, porque este delito hace mucho que dejó de ser el simple hurto de un carro, para convertirse en una gran cadena criminal sostenida por bandas muy bien organizadas que mueven más de $4.500 millones con la venta ilegal de autopartes.

Esta cadena criminal tiene mucha gente detrás que va desde quienes se dedican a perfilar el objetivo, los que roban o dan el golpe, los que comercializan y quienes falsifican la documentación del vehículo robado, más los técnicos, mecánicos y quienes desarman el auto para venderlo por partes en el mercado negro de autopartes.

Para el secretario de Seguridad de Bogotá Cesar Restrepo, el destino principal del robo de carros en Bogotá es la venta de partes en el mercado ilegal. Entre los años 2024 y 2025 han sido incautados por la policía unos 2.000 motores de vehículos robados en Bogotá, con lo que resulta muy difícil para las autoridades identificar las partes de los vehículos robados.

Anuncios.

Anuncios..