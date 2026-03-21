La captura de 'El viejo' en los Llanos quien confesó la verdad del crimen de Miguel Uribe Turbay

Fue detenido en una finca en octubre y contó cómo la Segunda Marquetalia dirigida por Iván Marquez, el ex negociador de las Farc, lo contrató para el crimen

El lunes 27 de octubre de 2025, la Fiscalía logró capturar a Simeón Pérez Marroquín, alias El Viejo, en un paraje rural de Puerto López, en el Meta, la ficha que faltaba para identificar a los determinadores del crimen del candidato presidencial Miguel Uribe Turbay cometido el 7 de junio en un parque del barrio Modelia de Bogotá. Estuvo escondido meses en una finca a donde se refugió inmediatamente después atentado y estando allá recibió la noticia de la muerte de Miguel Uribe el 11 de agosto del 2025 tras dos meses de lucha en la Fundación Santa Fe de Bogotá.

En contexto: Tras dos meses de lucha por su vida Miguel Uribe falleció esta madrugada

Después de un arduo y asertivo trabajo de investigación de la Policía y la Fiscalía se llegó a esta importante captura con la que se completaron nueve detenidos del caso. Para llegar a este curtido delincuente que había pagado cárcel en distintos momentos, fue clave la información suministrada por Katerine Andrea Martínez Martínez, alias Gabriela, la mujer que le entregó el arma al sicario y quien fue ubicada tres días después del crimen cuando se trasladaba en bus de Bogotá a Florencia, capital del Caquetá.

El Viejo fue el articulador de la operación y por lo tanto condujo a identificar a los determinadores: el grupo disidente de las Farc, La Segunda Marquetalia fundada por el ex jefe negociador de las Farc alías Iván Márquez quien una vez firmado el Acuerdo de paz con el gobierno Santos desertó y volvió a alzarse en armas.

Las2orillas anticipó en esta nota de junio del 2025 que esta disidencia de las Farc aparecía como la más probable responsable del crimen del senador y precandidato presidencial por el Centro Democrático.

Esta es la historia del nacimiento de la Segunda Marquetalia hace exactamente 6 años en la frontera venezolana

De este grupo sobreviven pocos, porque Jesús Santrich y El Paisa murieron violentamente en fuego cruzado entre grupos armados. Su cabeza, Iván Márquez, permanece en Venezuela en muy malas condiciones físicas tras un atentado-bomba que sufrió hace dos años.

Por su parte, Walter Mendoza actualmente representa a la guerrilla en la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano que está en negociaciones con el gobierno Petro, representado por Armando Novoa como jefe de la delegación.

Walter Mendoza (derecha), representante de la Segunda Marquetalia en las negociaciones de paz de esta guerrilla con el gobierno Petro. Foto: Oficina del Consejero Comisionado de paz

El Zarco Aldinever, la mano derecha de Iván Márquez en La Segunda Marquetalia

Durante la audiencia de medida de aseguramiento contra El Viejo hace cuatro meses, el delincuente entregó información que vinculaba a la Segunda Marquetalia con planes de más largo aliento, entre ellos posibles atentados contra otros aspirantes presidenciales, con el propósito de generar un caos capaz de entorpecer la realización de los comicios de 2026.

Alias Gabriela, al aceptar colaborar con la justicia, informó que alias El Viejo le pagó para transportar un arma y le ordenó borrar las cámaras de seguridad después del ataque y fue él quien le indicó que debía desplazarse al Caquetá y le facilitó los medios.

En la confesión de El Viejo a la Fiscalía en la que reconoce su responsabilidad y por lo cual pagará 22 años de cárcel, identificó a José Manuel Sierra Sabogal, alias El Zarco Aldinever, cofundador de la Segunda Marquetalia, como el enlace con la organización. Se entrevistó con él en la frontera con Venezuela, a donde viajó por vía Cúcuta y allí lo comprometió dos meses antes del crimen.

El excomandante guerrillero de las Farc murió cuando Miguel Turbay aún batallaba por su vida. El 5 de agosto en un comunicado la Segunda Marquetalia confirmó la muerte y hablaron de una posible traición ya que el hombre se dirigía a una reunión pactada con el ELN cuando sobrevino la emboscada. El Zarco fue el jefe máximo del temible frente 33 de las FARC y enfrentaba cargos por desaparición forzada, homicidio agravado y rebelión. https://www.pares.com.co/la-vida-criminal-del-zarco-aldinever-el-lider-de-la-segunda-marquetalia-que-estaria-detras-del-atentado-a-uribe-turbay/

Cuando Pérez cayó tenía en su poder un arma de fuego y aunque su abogado pidió concederle su finca en los Llanos como lugar de reclusión, la justicia rechazó de tajo la solicitud por tratarse de alguien con graves antecedentes delictivos y una probada peligrosidad.

La cadena de capturas que condujo a El Viejo, la ficha clave del caso de Miguel Uribe Turbay

El trabajo de los investigadores de la Policía y la Fiscalía fue de gran eficacia hasta conseguir identificar a los determinadores. Fue una cadena de capturas que se inició con la del joven sicario* y autor material del crimen, un adolescente de 15 años, casi que de inmediato tras los disparos a Uribe Turbay, y que ya fue condenado a siete años de cárcel.

Están también detenidos Carlos Eduardo Mora El Veneco; Katerine Martínez, alias Gabriela, una modelo webcam y vendedora de tusi que colaboró con la banda. También Elder José Arteaga, alias El Costeño o Chipi, señalado como uno de los coordinadores clave en la estructura criminal.

En operaciones posteriores cayeron William Fernando González, Cristian Camilo González (el motociclista que iba a sacar de la zona al asesino); Harold Barragán, alias Harold, imputado como el jefe directo del sicario que disparó y que también fue vinculado a llamadas que instruyeron el uso del arma.

De esa galería delincuencial hacen parte además Jhorman David Mora, alias El Caleño, quien contactó al sicario por videollamada y lo convenció de ejecutar el asesinato.

Volviendo a la Segunda Marquetalia, cabe destacar que, en tanto que el Zarco Aldinever está muerto, la cadena de mando comprometería a Iván Márquez, quien permaneció en Venezuela protegido por el régimen de Maduro. Pero con el dictador preso en Estado Unidos, la realidad política es otra con Delcy Rodríguez al mando del país vecino; y de ser pedido en extradición para que responda por el crimien de Miguel Uribe Turbay, la posibilidad de escapar a ello son limitadas.

*Esta nota se basó en la información del artículo publicado en Octubre 30 de 2025 firmado por Jorge González

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