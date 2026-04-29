- Cuatro multinacionales de tecnología y salud aterrizan en Bogotá para invertir casi USD 100 millones

En los últimos años, la capital del país se ha venido consolidando como una ciudad muy importante para la inversión extranjera: impulsados por Invest in Bogotá, a la ciudad han llegado empresas que buscan promover la inversión con el intercambio en los cocimientos e innovación, facilitando el desarrollo en sectores estratégicos para la ciudad como las tecnologías, ciencias e infraestructura.

En total son cuatro los proyectos estratégicos que aterrizaron en la ciudad durante el primer trimestre de 2026 con una inversión de USD 97 millones que ha reactivado el sector empresarial y reactivado la oferta de empleo.

Cuatro multinacionales

Cube Ventures & MKF Ventures, con sede en Luxemburgo, es un fondo de capital enfocado a invertir en empresas nacientes del sector tecnológico como capital semilla en Latinoamérica y Estados Unidos. Actualmente invierte en la creación de una Startup bogotana de base tecnológica con la generación de varios empleos directos.

Novo Nordisk es una multinacional danesa del sector farmacéutico, especializada en tratamiento de la diabetes, obesidad y tratamiento sanguíneo. Tiene su sede principal en Dinamarca y ha trabajado en fortalecimiento clínico en Bogotá con varios centros de investigación, generando más de 50 empleos.

Medtronic es la multinacional de tecnologías médicas más grande del mundo, que promueve la implementación y desarrollo de dispositivos médicos para el tratamiento de más de 70 enfermedades entre las que se encuentran las afecciones cardiacas, neurológicas y diabéticas. Esta multinacional tiene su sede principal en la ciudad de Minneapolis, Estados Unidos, opera en más de 150 países y cuenta con 90 mil empleados, distribuidos en países como Colombia y México en Latinoamérica.

400 millones de inversión

Aunque la inversión extranjera ha caído hasta en un 33,2 % en Colombia en los últimos años, Bogotá se ha convertido en un buen centro de negocios para las empresas provenientes de otros países. Según Juliana Gómez Peláez, directora ejecutiva de Invest In Bogotá, en 2025 la ciudad recibió más de 40 iniciativas extranjeras por un valor de 400 millones de dólares, y para 2026 esperan potenciar más de 45 proyectos con capital de otros países.

Gómez aseguró que el 75 % de los proyectos corresponde a procesos de reinversión, algo que demuestra la confianza que tienen los empresarios de otros países para concretar nuevos negocios en Bogotá. El sector de los Servicios y el conocimiento siguen liderando las iniciativas en generación de empleo y el monto de la inversión.

Invest In Bogotá ha conseguido promover la ciudad como un destino ideal para reuniones internacionales, utilizando la estrategia de captar y apoyar eventos de talla mundial, logrando con ello, en el primer trimestre de 2026, la gestión de un total de nueve eventos internacionales, cuyo impacto económico asciende a los 3 millones de dólares con la realización de eventos corporativos, militares, sociales y religiosos por parte de empresas de Estados Unidos, Francia, Suiza, México y Reino Unido.

Los sectores que más utilizan este tipo de espacios para realizar negocios son el de ciencias de la vida con 37 %, ciencias sociales con el 25 %, turismo y deporte con el 13 % y economía y negocios con el 12 %. En estos eventos participaron más de 8 mil personas, que pagaron más de 9 mil noches de hotel, y dinamizaron la economía y el turismo en la ciudad.

Invest In Bogotá es una alianza público - privada entre la Alcaldía de Bogotá y la Cámara de Comercio de la capital y fue creada en 2006 durante la administración del exalcalde Luis Eduardo Garzón. Se puso en funcionamiento con el fin de atraer negocios internacionales a la ciudad y la región, contribuyendo a posicionar a Bogotá como el destino preferido para hacer negocios en América Latina y fomentando el desarrollo socioeconómico en la ciudad.

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