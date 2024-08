¿Qué películas recomienda para conocer el cine argentino de terror?

.Publicidad.

Si bien Argentina tiene una tradición importante de cine. Películas como Argentina 1985, La Odisea de los Giles, Relatos Salvajes, El hijo de la novia, El secreto de sus ojos etc. Son muy recomendables para ver un viernes por la tarde, un sábado o un domingo; no obstante, los gauchos tienen un cine de terror que puede ser interesante para los amantes del género o para los no tan experimentados. No por nada dentro del cine de miedo una película argentina, Cuando acecha la maldad, ganó un premio en el festival de Cine de Sitges, dejando claro con el galardón que los argentinos saben de sustos. El cine argentino tiene una variedad importante de géneros para explorar.

Tres películas de cine argentino famosas por sus pesadillas

Cuando acecha la maldad

La película de Demián Rugna muestra como los habitantes de un pequeño pueblo rural notan que va a nacer un demonio entre ellos; sin embargo, el nacimiento del monstruo resulta inevitable y los diferentes personajes de la trama son puestos a prueba. Con la idea de poner obstáculos al mal los protagonistas se enfrentan a un destino inexorable. El largometraje se ha ubicado en varias ocasiones como la producción de terror más vista en Argentina sin olvidar sus nominaciones, y premios en varios festivales de cine.

Los que vuelven

El largometraje, que logra mesclar terror, suspenso y fantasía, lleva a la audiencia a conocer la historia de una mujer que desesperada por la pérdida de su tercer hijo pide ayuda. En respuesta a la petición Kerana, una mujer indígena, logra resucitar el cadáver; sin embargo, el niño trae consigo una fuerza oscura, que hubiera sido mejor dejar en el más allá.

El film ganó el premio a mejor dirección en Sitges en 2020.

Aterrados

Otro trabajó del director Rugna cuenta la historia de las situaciones extrañas que se viven en un barrio de Buenos Aires. En consecuencia, un grupo de especialistas en investigación paranormal llega para investigar a fondo lo que está pasando. Con el terrible hallazgo de encontrar una fuerza oscura que está aterrando a la comunidad, con el agravante de que si no logran contener la energía negativa, ella será capaz de doblegar a toda la humanidad.

