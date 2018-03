Qué pasa con los medios de comunicación y los pensionados

El gremio de los pensionados de Colombia presentamos un atento y cordial saludo a todos los directores de los medios de comunicación del país. Nuestro deseo fraternal es que se encuentren en óptimas condiciones con el fin de que la verdad y la seriedad de la información que ustedes proyectan sea el faro que ilumine el camino de los colombianos en aras de que sus noticias reflejen siempre el sentido patriótico de la verdad y la realidad de los hechos que acontecen en el diario trasegar de nuestra patria.

Bajo estos parámetros, es necesario comentar que el valor intrínseco que ha generado el comando de los medios de difusión masiva es sencillamente impresionante, puesto que a lo largo de la trayectoria de su existencia en el tiempo han sido artífices de innumerables intervenciones en la voluntad del pueblo que han conducido al triunfo, la derrota o la toma de decisiones en materia gubernamentales, la justicia y la misma sociedad. Por esta razón, los medios de comunicación, a través del tiempo, han tenido que afrontar igualmente actitudes perversas que en cierta forma son consecuencias del resultado de sus noticias y editoriales.

Publicidad

Tenemos, por ejemplo, que en la plenitud de la violencia en Colombia, periodo 1949-1957, se instauró en Colombia la censura a los medios de comunicación, con el propósito de evitar que las masas conocieran la real situación de orden público y que se hicieran críticas al régimen político, y así homogenizar la opinión pública.

Otros hechos trascendentales, como los incendios de los periódicos liberales El Tiempo y El Espectador, además de las casas de los dirigentes liberales Alfonso López Pumarejo y Carlos Lleras Restrepo y los cientos de periodistas que han caído bajo las asesinas balas de la incomprensión y la intolerancia son aspectos que nos inducen a pensar que su importancia es latente y contribuye en alto grado a que se conozcan, se muestren ante el mundo, los acontecimientos y las propuestas sociales y políticas de un país.

El historiador francés Roger Chartier ha manifestado que los medios de comunicación son el cuarto poder en un Estado de derecho, después del Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. En la revisión de la historia social y política de un país, se permite observar que con esta metodología se crean o limitan los espacios de opinión alrededor de los que son afines a sus ideas o compromisos de los que generan las noticas. Es decir que, sin lugar de dudas, con el control de la información de los medios de comunicación se puede perfectamente, originar una transformación de un régimen de gobierno, una sociedad, un sistema económico, una cultura, una justicia, una ideología. Ustedes como medio de difusión masiva, siendo abstractamente expresivos, perfectamente pueden convertir a un villano en héroe o por el contrario a un inocente en culpable. Todo por el efecto Dopler que ocasiona la noticia mediática en la estructura psíquica de cada individuo, que tiene su expresión política en la psicología de las masas.

Con este antecedente, el gremio de los pensionados, todos agrupados en las diferentes estructuras organizacionales a nivel nacional y regional, nos encontramos preocupados por el mutismo absoluto que han demostrado todos los medios de comunicación, quienes en muy contadas ocasiones han hecho alusión a las actividades de los pensionados de Colombia en la pretensión de que se les reivindiquen sus derechos que han sido suprimidos de facto por algunos gobiernos insensibles e inescrupulosos que han llegado a regir los destinos del país. Gracias a que hemos contado con el apoyo patriótico de algunos congresistas y del procurador General de la Nación, Dr Carrillo, aún tenemos la posibilidad de que nuestro proyecto de rebaja en la cotización en salud 170 de 2016 sea ley de la república, pese a la febril negativa a lo largo de sus diferentes debates en el Congreso del señor presidente Santos y sus Ministros de Hacienda y Salud.

Otro hecho trascendental que brilló por su ausencia del periodismo y los medios de comunicación que ustedes dirigen fue precisamente cuando desde Cali salió el lunes 8 de junio la primera Marcha por la Unidad y Dignidad del Pensionado Colombiano, que llegaba a Bogotá el 18 de junio para realizar la primera Cumbre Nacional de Pensionados, con el propósito visibilizar la crítica situación por la que atraviesa este sector, así como la de los adultos mayores del país, ante el desamparo y olvido por parte del Estado Colombiano. Organizaciones como la Alianza Interinstitucional de Jubilados y Pensionados de Emcali y la Alianza Nacional de Pensionados, las redes sociales virtuales y muchas otras organizaciones, adultos mayores, le reclamaban al gobierno la pronta solución del pasivo pensional del Estado y el cumplimiento de los acuerdos firmados ante la promesa de campaña del presidente Juan Manuel Santos, quien se comprometió a rebajar los aportes de Salud del 12% al 4%, y no lo ha hecho.

Estos circunstancias nos inducen a preguntarles a la prensa hablada y escrita de Colombia con relación al tema de los pensionados: ¿existe una política de Estado que no permite en ninguna época que las personas en retiro, que trabajaron arduamente durante toda su vida para tener una patria más justa, equitativa e igualitaria, no tengan derecho o estén vetados para que se les divulgue por sus canales de comunicación, las peticiones y reclamos que se están realizando en todos los rincones de la patria?, ¿acaso no somos colombianos y merecemos que nos traten como nacionales con derechos y no como personas en vida vegetativa, que únicamente causamos gastos y problemas como lo dijera la presidente del FMI y el MiniHacienda de Colombia?

En estos momentos, estamos todos los 2 millones de pensionados, más los otros 2 o 3 millones de familiares de estos pensionados, esperando que la Corte Constitucional decida sobre las objeciones del presidente de Colombia. Entonces, ¿por qué no nos ayudan a difundir esta noticia en aras de que todo Colombia se entere de que estamos luchando por un objetivo común y que siempre estaremos unidos reclamando nuestros derechos, como desafortunadamente no los hicimos en periodos anteriores?

Le agradecemos la atención que les merezca la presente:

Pensionados de Colombia / Red virtual de pensionados de Colombia-unidos somos más:

Ramiro Mora Gutierrez Jose Botero

Luis Silva Borre Nelly Gloria Muñoz Sandoval

Jorge Eliecer Pérez Daniel Paredes Quintero

Olga Nadesda Cabrera Tato Rojas

Gloria Patricia Bermudes Peter Martin

Óscar Muñoz Eduardo Lara

Amparo Castro Amaparo Castro

Mari Cruz Gabriel Cardona

Gustavo Mendoza Edgar Alirio Espinosa

Licorebacus Montoya Carlos Arturo

Si encuentras un error de sintaxis, redacción u ortográfico en el artículo, selecciónalo y presiona Shift + Enter o haz clic acá para informarnos. ¡Muchas gracias!