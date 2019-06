¿Que los narcos se tomaron la Corte Constitucional?

Lo advertí antes y me reitero en esta alerta: se ha montado un ataque sistemático y sin precedentes contra la Corte Constitucional. El último atentado fue esta semana por un tema muy sensible, el consumo de estupefacientes en espacios públicos.

Permítanme explicarles lo que pasó: la norma estaba tan mal escrita, que la Corte no tuvo más remedio que tumbarla. De haberla dejado en pie, si usted se tomaba una cerveza al mediodía con su familia en un picnic de parque podría terminar siendo tratado de la misma forma que cualquiera que intentara consumir o vender un kilo de coca frente a una escuela. La Corte NO avalo el consumo de drogas en espacios públicos, lo que hizo fue obligar al Congreso a reescribir la norma correctamente. La culpa es del Congreso, que desarrolló un Código de Policía que viene autorizando toda suerte de abusos, no de la Corte.

-Publicidad.-

Pero el incidente le viene de maravilla a quienes vienen trabajando sin descanso para tumbar la Constitución del 91. El objetivo de los regresionistas es la tutela como mecanismo y la Corte Constitucional como institución, y por eso están aprovechando la desinformación general para plantear la “conveniencia” de convocar una nueva asamblea constituyente, y de “fusionar” toda la justicia en una sola Corte “fuerte”, es decir, una Corte a su medida y que falle según su parecer.

Publicidad.

La Constitución del 91 es un enorme problema para los nostálgicos del autoritarismo y de los regímenes militarizados

porque la nuestra es una constitución profundamente humanista

La Constitución del 91 es un enorme problema para los nostálgicos del autoritarismo y de los regímenes militarizados porque la nuestra es una constitución profundamente humanista, que ha hecho más por la paz que cualquier acuerdo y ha evitado una guerra civil, o por lo menos, que esto se nos vuelva una dictadura.

Es por eso que se equivocan lo que piensan que el objetivo es la JEP. La JEP es circunstancial. El objetivo real es la Corte Constitucional que se ha convertido en el verdadero control del poder, del poder del ejecutivo, del uso de la fuerza y de los excesos del legislativo, pero también es la única que se interpone en los esfuerzos por privatizar el agua y le pone freno a los excesos de la economía.

Les está yendo bien con la campaña de desprestigio, y ya tenemos a mucha gente sensata jugando el juego populista de opinar sin conocer para ganarse el aplauso de la galería. Creería uno que la gente saldría en masa a proteger su Corte, a fin de cuentas, no hay una sola persona que no se haya visto amparada por los efectos de una tutela. Pero no, contrario a toda razón, gana fuerza la idea de demoler la Corte Constitucional, en este país en el que la gente demanda más derechos para sí y menos para los demás. Hay que salir a defender activamente a la Corte. Si permitimos que sucumba a los ataques, la siguiente es, se los advierto, la democracia.