"Qué ganas de no tener hijos" La Liendra arremetió contra Camilo y Evaluna

.Publicidad.

Hace un mes Camilo y Evaluna conmocionaban al mundo entero por su nueva canción titulada índigo. Más allá de cantar juntos las redes colapsaron por la noticia que anunciaron solo hasta el primer minuto del videoclip: Camilo y Evaluna serán padres por primera vez. Aunque muchos aplaudieron la noticia, y otros hasta los acusaron de incentivar a la procreación, ahora La Liendra fue quien habló al respecto.

“Con todo el respeto que merecen los padres, las madres y Camilo que creó esa canción. Esa canción me hace recordar lo feliz que se siente no tener hijos. Yo escucho esa canción y digo: wow, qué ganas de no tener hijos. Yo le dedicaría esa canción a mi perro” confesó el joven Mauricio Gómez tras un fallido intento de tararear la canción que ni se sabía.

-Publicidad.-

El problema llegó después, sus mismos seguidores y por supuesto fanáticos de Camilo, se le fueron encima al joven. “Yo no entiendo por qué tengo gente insultándome porque dije que era bueno no tener hijos. Así como yo respeto a las personas que tienen hijos pues pido que respeten que yo me siento feliz de no tener hijos. Dejen de traer hijos al mundo simplemente porque una canción es bonita o porque quieren tener un hijo sin pensar en la responsabilidad tan grande que es” finalizó.

Publicidad.

Vea también: