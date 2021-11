Ni Andrés Cepeda ni Coronel: José Gaviria es el único jurado de reality que ha creado estrellas

.Publicidad.

Con 51 años, José Gaviria continúa siendo uno de los productores musicales más recordados y vigentes del país. Aunque Factor X fue el programa que le aumentó su estrellato nacional, sus colaboraciones con grandes artistas también le dieron nombre. En Las Vegas acaba de realizarse la vigesimosegunda entrega anual de los premios Latin Grammy, donde Camilo triunfó y fue acreedor de cuatro estatuillas. Lo que pocos reconocen es también el logro o “buen ojo” del jurado del Factor X. El talento y conocimiento musical de José Gaviria, lo convertían en uno de los productores más cotizados desde que Colombia lo conoció en el 2005 con el concurso musical de RCN. Su presencia en la ceremonia reafirma que sigue con el mismo reconocimiento y nombre en la industria musical.

Y es que haber sido mentor de más de cuatro estrellas importantes de talla ahora mundial, no es cualquier cosa. Camilo fue uno de sus primeros protegidos, el joven ahora ganador de 5 premios Latin Grammy ganó el Factor Xs en el 2007; la agrupación de caleño Siam también estuvieron bajo la tutoría de Gaviria y lograron ganar el Factor X en el 2009; el mismo caso que vivió Shaira, la niña que conquistó el mismo concurso en el 2011 con su interpretación de Cucurrucucú paloma; tuvo también a Farina que, aunque no ganó el concurso tiene ahora gran reconocimiento mundial; y por último también fue triunfador este 2021 con José David Madero.

Exactamente fue con Camilo y Farina con quienes se encontró en la gala donde también presentó una categoría premiada. “Estamos muy felices y celebrando junto a Cami que también es hijo de nuestro mentor José Gaviria, el más duro de todos los tiempos, celebrando nuestros años de carrera, celebrando el amor de ustedes como publico aquí en Las Vegas” dijo Farina en un video para el Instagram del productor. “Yo siempre estoy agradecida con él que fue la primera persona que me dio la oportunidad de que ustedes me vieran, así que gracias, de nuevo te digo no tengo ni palabras, son eternas. Factor X lo mejor” finalizó la cantante.

