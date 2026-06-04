Más de $11 billones invertidos desde 2022 entre las cifras que dejó la gestión del gobierno Petro en la salud colombiana

MinSalud destaca la atención a más de 9,5 millones de familias, la entrega de 1.680 vehículos de transporte asistencial y millonarias inversiones en todo el país

La expansión de la atención médica en municipios apartados, la construcción y modernización de hospitales y la reducción de varios indicadores de mortalidad figuran entre los principales resultados que el Ministerio de Salud y Protección Social destacó en su informe de logros estratégicos correspondiente al periodo 2022-2026.

Según el documento, una de las apuestas centrales de la administración del presidente Gustavo Petro ha sido el fortalecimiento de la Atención Primaria en Salud, mediante la creación de Equipos Básicos de Salud (EBS) distribuidos en todo el territorio nacional.

De acuerdo con las cifras oficiales, 14.468 Equipos Básicos de Salud (EBS) fueron financiados y puestos en operación en los 32 departamentos, los distritos y los 1.123 municipios del país. De ese total, 10.983 se gestionaron con recursos del Presupuesto General de la Nación, 2.626 EBS mediante el Sistema General de Participaciones y 859 más a través de las EPS.

La inversión acumulada para esta estrategia alcanzó los $6,87 billones, recursos destinados a fortalecer la atención primaria con enfoque territorial, diferencial e intercultural. El informe señala, además, que más de 9,5 millones de familias recibieron atención directa en barrios, veredas, municipios y ciudades, mediante intervenciones relacionadas con enfermedades crónicas, vacunación, salud mental, nutrición y atención materna.

Infraestructura hospitalaria, ambulancias y cobertura: las cifras claves del sector salud

Otro de los capítulos relevantes del balance corresponde a la infraestructura sanitaria. El Ministerio de Salud reportó la ejecución de 1.882 proyectos de infraestructura hospitalaria y dotación biomédica, desarrollados en 609 municipios de los 32 departamentos del país.

Para estas intervenciones se destinaron $4,4 billones, recursos orientados a la construcción, ampliación, adecuación y modernización de hospitales, centros de salud y puestos de atención médica.

Entre los proyectos destacados aparecen la construcción del Hospital de Cumaribo, en Vichada; nuevas infraestructuras hospitalarias en La Guajira; y el Hospital de Istmina, en Chocó. Además, se adelantaron procesos de dotación tecnológica en instituciones en Vichada, Antioquia y Arauca.

El informe también reporta la entrega de 1.680 vehículos de transporte asistencial multimodal, con una inversión de $530.630 millones. La flota incluye 938 ambulancias terrestres, 51 ambulancias fluviales, tres ambulancias marítimas, vehículos de transporte extramural y unidades médicas especializadas.

Según el Ministerio, estas acciones permitieron acercar servicios médicos a más de 2,5 millones de habitantes de zonas rurales, fluviales y marítimas.

Dentro de esa estrategia sobresale el buque hospital Benkos Biohó, una embarcación diseñada para operar en el Pacífico con capacidad para prestar servicios de consulta, laboratorio, imágenes diagnósticas, cirugía y telemedicina. La inversión reportada supera los $87.000 millones y beneficiará a más de 150.000 personas en 22 municipios.

La mortalidad disminuyó en los últimos cuatro años

Los resultados también incluyen mejoras en varios indicadores de salud pública. Entre 2022 y 2025, la mortalidad por desnutrición en menores de cinco años pasó de 406 a 160 casos, lo que representa una reducción preliminar del 59,7%.

En mortalidad perinatal, las defunciones registradas disminuyeron de 9.010 casos en 2022 a 6.076 en 2025. Por su parte, la mortalidad en menores de un año pasó de 6.689 a 4.346 casos durante el mismo periodo.

El informe destaca igualmente una reducción en la mortalidad materna temprana. Mientras en 2022 se registraron 278 casos, para 2025 la cifra descendió a 195, equivalente a una disminución del 30%.

Finalmente, el Ministerio resaltó la estrategia de soberanía sanitaria aprobada mediante el CONPES 4170 de 2025. La iniciativa contempla inversiones por $1,377 billones para fortalecer la producción nacional de medicamentos, vacunas, inmunobiológicos y tratamientos especializados, mediante proyectos desarrollados junto al Instituto Nacional de Cancerología, el Instituto Nacional de Salud, la Universidad de Antioquia y Vecol.

De acuerdo con la entidad, estos proyectos buscan ampliar la capacidad productiva nacional y fortalecer el abastecimiento de medicamentos y tecnologías en salud para la población colombiana.

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*Con información del Ministerio de Salud y Protección Social.

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