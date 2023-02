"Que bestias": La arremetida de Carolina Acevedo contra quienes confundieron a su nuevo novio

.Publicidad.

Uno de los chismes que fue tendencia en estos días fue la nueva relación de la actriz Carolina Acevedo. Y es que, la misma actriz enseñó a su pareja por estos días, muy feliz por cierto. Sin embargo, hay algo que suele suceder entre los medios y es la confusión de personajes o ciertos errores que terminan siendo imperdonables. Pues esto le pasó a Carolina y justamente con este tema tan delicado como su nueva pareja. El error fue tan grande que terminó no solo afectando a la presentadora sino también a otra famosa.

Tras hacerse conocido el tema de la relación de Carolina Acevedo, muchos empezaron a asegurar que el hombre sería Lucas Jaramillo. Sin embargo, lo que no tuvieron en cuenta es que, en el mundo no solo existe un Lucas Jaramillo y lo que hicieron muchos fue emparejar a la actriz con la actual pareja de Catalina Aristizábal. La primera en desmentir que se trataba del mismo hombre fue Catalina, quien aseguró que ella y su pareja están muy bien y no habría ningún problema entre ellos.

Pero esto no quedó allí, pues la siguiente en responder con rabia ante tal mala confusión fue la actriz Carolina Acevedo. Esto lo hizo por medio de su cuenta de Instagram, compartiendo una foto de un medio donde se ve una foto de ella y del esposo de Catalina, pero además agregó un texto. En el comentario, la actriz decía que este hecho solo demostraba la falta de rigurosidad periodística y sumado a ello, aseguró que esto solo lo hacía por likes.

