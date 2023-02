"Antes era linda" las críticas a Sara Uribe por mostrar su cara rellena de Botox

.Publicidad.

Sara Uribe desde su pasó por ‘Protagonistas de Nuestra Tele’ se ha ido ganando un puesto en la farándula colombiana, tanto así que recientemente estuvo como participante en el reality ‘La isla de los famosos’. La modelo desde sus inicios se ha sometido a algunas cirugías para mejorar su apariencia como lo son una mamoplastia y una liposucción además de arreglar sus dientes.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Sara Uribe (@sara_uribe)

-Publicidad.-

Hace un tiempo, Sara Uribe fue cuestionada por el tamaño de sus pómulos y aseguró que no se había hecho ninguna cirugía para aumentar su apariencia. Sin embargo, recientemente reveló que si se ha inyectado Botox en esa área.

A través de sus historias de Instagram, donde cuenta con casi 6.9 millones de seguidores, la paisa compartió un video en el que se está desmaquillando y asegurando que lo que se ve en redes no lo es todo.

Publicidad.

Vea también: El fantasma de Fredy Guarín que no deja en paz a Sara Uribe

“Tengo manchas en la piel y un morado que me salió. Para que vean que no todo es como lo vemos en redes. ¿Si vieron cómo me veía de bonita maquillada? Pues esta es la realidad de una piel que está tratando de sobrevivir”, dijo.

Mientras señalaba las pequeñas marcas de su piel, reveló que los morados eran consecuencia de las inyecciones de Botox. A su vez, en los comentarios de la publicación que hizo una cuenta dedicada al entretenimiento con el video de Sara Uribe, la modelo explicó que su piel es muy delicada y por eso son más pronunciadas las evidencias de las inyecciones.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Lo Sé Todo Colombia (@losetodocol)