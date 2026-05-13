- La universidad que el vice de Abelardo dirigió por 4 años encabezó el ranking Saber Pro 2025 y le ganó a Los Andes

José Manuel Restrepo dejó la rectoría de la EIA para acompañar a De la Espriella. Sus exalumnos se quedaron con del ranking del ICFES por encima de las tradicionales

Las tres mejores universidades colombianas, según el ranking del ICFES a partir de las pruebas Saber Pro, son la EIA, los Andes y la ICESI. En otras palabras, a las universidades privadas les fue mejor que a las públicas en los exámenes Saber Pro de 2025. Aunque dentro del espectro de las instituciones públicas la Universidad Nacional sigue consiguiendo buenos números, en los resultados del Saber Pro quedó séptima.

La universidad EIA, originalmente conocida como Escuela de Ingeniería de Antioquia, es fuerte en las ingenierías. Una de sus carreras insignia es Ingeniería Biomédica, que en algunas mediciones es catalogada como la mejor del país. La institución combina la parte técnica de la ingeniería con la parte gerencial, ofreciendo un enfoque teórico y práctico.

La cabeza de la institución es Nathalia Vélez López, quien fue designada en marzo de 2026. El antiguo rector, José Manuel Restrepo Abondano, renunció a su cargo para acompañar a Abelardo De la Espriella en la carrera presidencial.

José Manuel Restrepo trabajó por tres años y medio en la Universidad EIA. Restrepo es economista egresado de la Universidad del Rosario y ha ocupado varios cargos públicos dentro del alto gobierno como ministro de Hacienda y Crédito Público y ministro de Comercio, Industria y Turismo, ambos durante la administración de Iván Duque.

En los dos cargos mantuvo el mismo enfoque económico. Su pensamiento se basa en la disciplina fiscal, el fomento a la inversión, la sostenibilidad de las finanzas públicas y el impulso a las exportaciones. Por combinar una trayectoria académica con experiencia como ministro, fue llamado a la Universidad EIA en 2022.

La vacante se abrió tras la jubilación de Carlos Felipe Londoño, quien estuvo más de 26 años en el cargo. La gestión de Restrepo y la de su predecesor parece haber sido acertada. La EIA ha mantenido una línea de buenos resultados, por lo menos desde 2023, en las pruebas Saber Pro.

En áreas como ingeniería, economía y administración, sus estudiantes consiguen buenas calificaciones. Sin embargo, no es la única con buenos resultados, delante suyo, en segundo lugar, se instaló la Universidad de los Andes, de Bogotá.

Los Andes tiene a la cabeza a Raquel Bernal Salazar, economista que se ha enfocado en crear una educación más personalizada, en la transformación digital y en la sostenibilidad a largo plazo. Un factor clave si se tiene en cuenta que, en palabras de Bernal, cerca del 30 % de las tareas que hoy se hacen desaparecerán en los próximos años.

En general, las universidades deberán buscar la forma de enseñar en la era de la masificación de la IA.

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