Las tres marcas de chocolate artesanal que triunfaron en un certamen internacional en Francia, dos platas y un bronce

Tres mujeres que han dedicado su vida a la transformación del cacao en chocolate de origen triunfan en el AVPA de París y ponen en alto el nombre de Colombia

El gremio del chocolate artesanal colombiano está de fiesta. En Francia, donde el cacao ha alcanzado históricamente algunas de sus versiones más elaboradas, los jurados de Agence pour la Valorisation des Produits Agricoles (AVPA) le dieron dos medallas de plata y una de bronce en el Concurso Internacional “Chocolates elaborados en el origen”.

Liderado por tres mujeres, el grupo de representantes nacionales obtuvo los prestigiosos reconocimientos en la sexta edición del concurso. Dicho evento reúne únicamente productos procesados en el mismo país donde se cultiva el cacao y evalúa criterios exigentes como la calidad de la materia prima, el perfil sensorial, las técnicas de elaboración y la trazabilidad del proceso.

Los reconocimientos se distribuyeron en tres categorías principales. En la categoría de Chocolate con Panela, Terra Dulce Foods de Paola Andrea Cardona obtuvo la medalla de plata. Por su parte, Fruto de Cacao de Silvana Noguera logró la medalla de plata en Chocolate negro con otros ingredientes, además de recibir dos reconocimientos adicionales en la categoría Diplôme Gourmet.

Finalmente, en la categoría de Chocolate negro con adyuvantes de vainilla y lecitina, Somos Cacao de Erica Belen conquistó una medalla de bronce junto con dos Diplômes Gourmet.

El crecimiento del cacao colombiano

El posicionamiento del chocolate colombiano en escenarios internacionales refleja una importante transformación del sector, que ha pasado de exportar grano en bruto a procesar barras finas de origen con mejoras significativas en sus procesos de fermentación.

Las marcas locales elaboran productos con cacao proveniente de regiones específicas como Arauca, Meta y Santander, rescatando la identidad de cada territorio. Dicho avance impacta de forma directa las cifras de exportación del país, las cuales alcanzaron los 413,1 millones de dólares y 36.097 toneladas en 2025, impulsadas por el grano fino de aroma y sus derivados.

Fruto de Cacao es un emprendimiento 100 % colombiano, creado en 2016 por Silvana Noguera, quien se formó en chocolatería en Italia y trabaja en alianza con pequeños cacaoteros de Putumayo, Meta y Tumaco. La marca transforma el fruto en finas barras combinadas con ingredientes autóctonos como ají amazónico, lulo, coco o el exótico açaí, posicionando sus productos en mercados como Francia, Canadá y Suiza.

En el certamen de París, que puede ser considerado como un "los olímpicos del chocolate", su barra de 80 % cacao con ají yuquitania —cultivada por comunidades indígenas del Vaupés— y mora obtuvo la medalla de plata. Adicionalmente, sus referencias de 80 % cacao con nibs y de 60 % cacao con leche de coco ganaron la distinción Diplôme Gourmet, sumando así cuatro reconocimientos internacionales y dos nacionales para la marca.

Por otro lado, Terra Dulce Foods SAS BIC nació en Armenia, en octubre de 2019, de la mano de su fundadora y gerente, Paola Andrea Cardona Hernández, quien comenzó la elaboración en la cocina de su apartamento. La empresa colabora con pequeños productores de Quindío, Risaralda y Antioquia en el proceso de transformación.

La barra premiada con la medalla de plata fue su chocolate oscuro al 70 % con nibs y panela orgánica, elaborado con cacao cultivado a 1.190 metros sobre el nivel del mar en la Finca La Kirika, en Quimbaya.

Por último, Somos Cacao S.A.S. BIC fue fundada en Cúcuta entre 2018 y 2019 por la ingeniera Erica Belén Sánchez Ríos junto a sus hijos Miguel (dedicado a la comercialización) y Juan Diego (encargado de las finanzas y operaciones), con el propósito de rescatar los cacaos ancestrales finos de aroma de Norte de Santander.

Inicialmente el proyecto empezó con la idea de comercializar cacao del Norte de Santander, pero entre investigar el grano, conocer las fincas y hablar con las familias, se fueron adentrando en el chocolate, luego en los bombones, y finalmente el taller propio y tienda en Cúcuta.

Somos Cacao fue galardonada con la medalla Gourmet Bronze por su barra "Chocolat 86 % Cosecha Hacienda La Paz", así como dos Diplômes Gourmet por sus referencias "Chocolate Somos Hermanos 86 %" y "Chocolate anejado 86 % Rum". La empresa compra directamente a más de 60 familias cacaoteras y comercializa su portafolio a través de 40 distribuidores en Colombia.

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