- Primer revés en millonario proyecto de salvación del Deportivo Cali: se quedaron sin presidente

El guatemalteco socio se hizo a un lado y dará la junta presidida por el empresario colombiano Joaquín Losada, la encargada de encontrarle reemplazo

En 2025, cuando el Deportivo Cali parecía hundido en una crisis que no daba tregua, apareció una luz de esperanza desde Centroamérica. La llegada de la empresa guatemalteca IDC Network, que en septiembre de ese año adquirió el 85 % del club, prometía un nuevo comienzo para el equipo azucarero. No era una apuesta menor: implicaba un cambio total en la estructura dirigencial y una inyección económica.

Parte de la nueva directiva del Deportivo Cali, representada por Richard Leee y Beatriz Carbonell

Con ese movimiento, el guatemalteco Rafael Tinoco asumió como presidente del club, acompañado por una junta directiva que mezclaba experiencia empresarial y conocimiento del fútbol: Richard Lee, director de fusiones de IDC; Joaquín Losada, presidente de Fanalca; y Beatriz Carbonell, consultora con trayectoria en asesoría internacional de clubes. El mensaje era claro: profesionalizar la gestión y ordenar la casa.

Rafael Tinoco, el hombre que renunció a su cargo como presidente del Deportivo Cali.

Sin embargo, apenas siete meses después, el proyecto recibió su primer sacudón. Tinoco anunció su salida de la presidencia el 21 de abril, asegurando que había cumplido con su tarea inicial. Su retiro no deja de generar ruido. No se trata de un dirigente cualquiera: fue presidente de la Unión Centroamericana de Fútbol durante cuatro periodos consecutivos y secretario del organismo durante dos años. Además, es el creador de Futeca, la red privada de infraestructura deportiva más grande de Centroamérica, con un modelo que ha sido replicado en varios países.

Su permanencia como miembro de la junta directiva suaviza el golpe, pero no lo elimina. En un club que intenta reconstruirse, perder a la cabeza visible del proyecto en tan poco tiempo abre preguntas inevitables sobre la estabilidad del proceso.

En lo deportivo, el panorama tampoco ofrece demasiada tranquilidad. El Deportivo Cali hoy se mueve en la mitad de la tabla de la Liga BetPlay, ocupando la novena posición, y aunque tiene posibilidades de entrar a los ocho, tiene que dar una pelea de pronóstico reservado. Es un lugar incómodo para un equipo con historia, que ha pasado de pelear títulos a luchar por clasificarse a las finales.

A esto se suma la incertidumbre en el banquillo. Rafael Dudamel, actual entrenador, no tiene garantizada su continuidad: su contrato contempla una cláusula que lo dejaría por fuera si el equipo no logra avanzar de fase.

Richard Lee, junto a Rafael Dudamel, su esposa y Felipe Restrpo, gerente del club

El problema, entonces, no es solo de nombres, sino de resultados. La inversión, hasta ahora, no se traduce en rendimiento deportivo. IDC Network ha puesto sobre la mesa cifras considerables: 47,5 millones de dólares por el 85 % de la propiedad del club, además de asumir cerca de 110 millones de dólares en deudas y destinar unos 10 millones adicionales en inversión directa. Se trata de un esfuerzo financiero que, por ahora, no se refleja en la cancha.

|Le puede interesar El congresista conservador que vio en Iván Cepeda su tabla de salvación y ahora quedó en el limbo

Ese revolcón también ha llegado a la estructura interna. En medio de los cambios, se sumó a la junta directiva una figura reconocida por la hinchada: Mario Alberto Yepes, exjugador y exentrenador del club, en un intento por conectar la nueva dirigencia con la historia deportiva del Cali.

Un nuevo presidente de peso en la junta directiva del Deportivo Cali

En medio de este sacudón, el nombre que toma protagonismo es el de Joaquín Losada Fina, quien asume como nuevo presidente del Deportivo Cali. Su llegada no es casual ni improvisada. Representa una apuesta por trasladar al fútbol la lógica empresarial que ha marcado su carrera.

📄 𝗠𝗘𝗡𝗦𝗔𝗝𝗘 𝗜𝗡𝗦𝗧𝗜𝗧𝗨𝗖𝗜𝗢𝗡𝗔𝗟



Joaquín Losada Fina asumirá la presidencia de la Junta Directiva del Club Profesional Deportivo Cali S.A. pic.twitter.com/csG4Xcl0Gt — Deportivo Cali (@DeportivoCaliCP) April 21, 2026

Caleño, administrador de empresas y con una trayectoria sólida en el sector industrial, Losada ha sido una de las cabezas visibles de Fanalca S.A., una de las compañías más importantes del Valle del Cauca. Desde allí ha liderado la expansión de la empresa en el sector automotor, particularmente con el ensamblaje y comercialización de motocicletas Honda, posicionándola como un actor clave en el mercado.

Joaquín Losada

Su influencia no se queda en lo empresarial. Ha participado en juntas directivas de organizaciones como la ANDI, el Consejo Empresarial de América Latina (CEAL), la Cámara de Comercio de Cali y la Universidad Icesi. Desde 2026, además, forma parte como miembro independiente de la junta directiva del Grupo Argos, uno de los conglomerados más importantes del país

La familia Losada ha sido protagonista del desarrollo económico de Cali, y su apellido pesa en los círculos empresariales del suroccidente colombiano. Ahora, ese peso se traslada al fútbol, un terreno donde las reglas son distintas y los resultados se miden cada fin de semana.

El reto al que se enfrentan no es menor: administrar un club histórico con problemas financieros de vieja data, resultados deportivos irregulares y la presión de la hinchada.

Vea también:

Anuncios.

Anuncios..