- El congresista conservador que vio en Iván Cepeda su tabla de salvación y ahora quedó en el limbo

El cartagenero Fernando Niño se ganó una sanción del Partido en cabeza de Efraín Cepeda por apoyar al candidato del Pacto Histórico y no a Paloma Valencia

Oriundo de Cartagena y con trayectoria en la política local como parte del clan del conservador de William Montes –condenado por parapolítica-, el representante a la Cámara Fernando Niño, se le reveló a la directriz impartida por el Partido conservador en cabeza de Efraín Cepeda y cantó su apoyo a Iván Cepeda del Pacto Histórico.

Desde la Comisión Segunda a la que pertenece ha sabido valorar su voto de cara a las reformas propuestas por el gobierno, especialmente la de salud. Logró ser elegido vicepresidente de la Cámara para el periodo 2023 – 2024, pero la elección se cayó porque en marzo de 2024 el Consejo de Estado anuló su elección como vicepresidente argumentando que ese puesto es para partidos minoritarios y los conservadores tienen 27 curules en la Cámara baja.

Niño logró con más de 39 mil votos ser elegido y sin repetir curul buscó abrigo en las toldas de Iván Cepeda. Una decisión que le salió cara en la recta final de su periodo legislativo. Por ello, su partido, el Conservador, lo sancionó por acatar la directriz oficial de apoyar a la candidata Paloma Valencia.

La colectividad en cabeza de Efraín Cepeda rechazó la solicitud de objeción de conciencia presentada por Niño. Ante esto, el congresista dijo que recibió un trato desigual, señalando que a otros miembros de la bancada que optaron por candidatos de la "extrema derecha" sí se les han respetado sus posturas.

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El Representante señala que su decisión responde a las necesidades de su territorio en Bolívar y Cartagena, donde asegura que las bases sociales simpatizan con los programas de justicia social y las reformas del actual gobierno.

La suspensión impuesta tiene efectos inmediatos y severos en la labor legislativa de Niño, ya que le arrebata el derecho a voz y voto en lo que resta de la actual legislatura en el Congreso que finaliza el 19 de julio próximo.

A pesar de esto, el congresista insiste en que la disciplina partidista no puede estar por encima de los derechos fundamentales de los militantes, amparándose “en los artículos 18 y 40 de la Constitución Política sobre la libre expresión y participación política".

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La suerte política de Fernando Niño se complica dada su filiación política de vieja data en el departamento de Bolívar vinculado al Partido Conservador por la vía de William Montes quien además es cuñado suyo. Fue condenado por parapolítica pero sigue siendo un cacique político efectivo quien supo canalizar el caudal político de su suegro el popular ex alcalde Cartagena Nicolás Curi.

Su esposa Marta Curi no ha sido ajena a la política e intentó quedarse con la curul del senado de su esposo, pero su incursión electoral no ha resultado exitosa. Y fue precisamente en la Alcaldía de Cartagena donde empezó la carrera Fernando Niño como asesor jurídico en 2007, secretario de Interior en 2016 bajo el mando de Manuel Duque, y como director del Departamento de Tránsito y Transporte en la misma administración.

Además, fue director técnico de Auditoría Fiscal en la Contraloría Distrital de Cartagena. En 2019 fue elegido concejal de Cartagena por el Partido Conservador y allí empezó su carrera electoral.

Niño, renunció al Concejo en 2021 para aspirar a la Cámara de Representantes. El grupo Pereira, del exalcalde Pedrito Pereira, también le dio su apoyo por medio de sus concejales y diputados aliados, aunque a pesar de la acogida que obtuvo en su momento, su futuro puede haber quedado en el limbo.

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